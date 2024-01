Lars Leeftink

Volgens Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen F1 en al jaren coureur van Mercedes, is het in 2024 goed mogelijk dat Red Bull 'ook nerveus wordt om een grote verandering door te voeren' en bij het ontwikkelen van de RB20 een fout maakt. Daarnaast wil hij met Mercedes zelf ook een stap zetten.

Mercedes heeft sinds het nieuwe tijdperk in 2022 al een paar keer van concept moeten veranderen door onder meer porpoising of gewoon een concept dat niet bleek te werken (zero-sidepods concept), waarna deze gewijzigd werd. Volgens Hamilton is het echter niet zo makkelijk om weer helemaal opnieuw te beginnen met een nieuw concept en er dan vervolgens meteen mee te slagen. "Zo gemakkelijk is het niet. Je moet proberen de goede onderdelen te nemen en met vallen en opstaan andere onderdelen toevoegen", zegt hij bij GP Racing.

Red Bull in de fout?

Naast het feit dat Hamilton hoopt dat zijn eigen team in 2024 beter gaat presteren, weet hij ook dat Red Bull Racing - het dominante team van het huidige tijdperk in F1 - overmoedig kan worden en in de ontwikkeling van de RB20 een fout kan maken. "Je kunt je voorstellen dat Red Bull ook nerveus is om een te grote verandering door te voeren en daarmee de verkeerde richting op te gaan. We moeten consistent, week na week, prestaties toevoegen. We hebben de lat hoger gelegd dan ooit omdat we een enorme achterstand hebben. Dat maakt het echt lastig."

Hamilton wil weer winnen met Mercedes

Volgens Hamilton is het mogelijk dat hij ook in 2024 geen zege boekt, iets wat hem sinds eind 2021 niet meer gelukt is in F1. Volgens de Brit is het echter belangrijker dat het team gemotiveerd blijft, iets waar hij en teambaas Toto Wolff een belangrijke rol in spelen. "Er staat heel veel druk op. Uiteindelijk moet je als baas zoals Toto [Wolff] meer op mensen gaan leunen in plaats van ze tegen te houden en te ontmoedigen. Hoe je dat doet is niet eenvoudig, want mensen breken op een gegeven moment. Dus hoe doe je dat op een constructieve manier, op een manier die hen inspireert om door te gaan?"