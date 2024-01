Verstappen en Kelly Piquet zoenend en zingend op camera, FIA verandert regels niet | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 2 januari 2024 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.'

De tweede dag van 2024 leverde natuurlijk weer een aantal nieuwtjes op, terwijl we ons langzaam mogen gaan verheugen op het nieuwe seizoen. Max Verstappen en Kelly Piquet vierden in ieder geval oud en nieuw met elkaar en dat werd door de Braziliaanse even online gezet. De FIA is daarnaast van plan om weinig aan de regels rondom het gewicht te veranderen richting 2026.

Sainz analyseert beelden Verstappen en Norris: "Pakken het net wat anders aan"

Carlos Sainz geeft toe dat hij niet alleen naar de beelden van zichzelf kijkt of zich alleen maar focust op zijn eigen team, Ferrari. De Spanjaard kijkt ook naar beelden van andere coureurs, zoals Max Verstappen en Lando Norris. "Op basis van de onboard-beelden, denk ik dat er een aantal coureurs zijn die het net wat anders aanpakken. Om eerlijk te zijn, kijk ik altijd naar Max Verstappen, omdat hij meestal degene is die het snelste de limiet probeert op te zoeken." Meer lezen? Klik hier!

Sauber mag nieuwe naam Stake F1 Team niet bij elke Grand Prix van 2024 gebruiken

Sauber onthulde op nieuwjaarsdag de nieuwe naam voor haar Formule 1-renstal: Stake F1 Team. Er zullen echter Grands Prix zijn, waaronder waarschijnlijk de wedstrijd op Zandvoort, waar deze naam niet gebruikt mag worden. De Zwitserse formatie zal in deze landen dus anders heten. Reclame voor online gokken wordt vanaf 1 juli 2025 compleet verboden in ons land. De verwachting is dat Kick de rol van hoofdsponsor zal overnemen van Stake. Kick is een streamingsplatform waar Stake weer deels eigenaar van is. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Kelly Piquet gaan zoenend en zingend het nieuwe jaar in

Het is 2024 en alle teams en coureurs hebben oud en nieuw gevierd en ook Max Verstappen ging weer los. De drievoudig Formule 1-kampioen bracht de feestelijke periode zoenend en zingend door met vriendin Kelly Piquet. Nu zijn ze in Zwitserland voor een skivakantie met dochtertje Penelope en om oud en nieuw te vieren. Kelly heeft op haar Instagram de kiekjes van de jaarwisseling gepost waarin we het stel zien zoenen en zingen. Meer lezen? Klik hier!

FIA duidelijk richting teams over gewicht 2026: 'Gaan het niet weer voor jullie aanpassen'

De FIA wil de Formule 1-auto's 40 à 50 kilogram lichter maken voor de nieuwe technische reglementen van 2026. Men vindt de bolides uit de koningsklasse momenteel te zwaar. De internationale autosportbond waarschuwt de teams dat het het minimumgewicht niet meer zal aanpassen, wanneer deze eenmaal bepaald is, zoals het wel deed in 2022 en 2023. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton onthult wat hem motiveert om door te gaan: 'Team was toen in tranen'

Lewis Hamilton is gemotiveerder dan ooit om weer Formule 1-Grands Prix en wereldkampioenschappen op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur vertelt over de emoties die komen kijken bij overwinningen, en vergelijkt de situatie van nu met hoe het was in 2013, toen hij zich bij de Duitse formatie voegde. "Je ziet de energie van de mensen omhoog en omlaag gaan en je probeert die leegtes op te vullen wanneer die er zijn en vice versa. Dat is wat een team doet", zegt de Brit onder meer. Meer lezen? Klik hier!