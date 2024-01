Vincent Bruins

Dinsdag 2 januari 2024 12:09 - Laatste update: 12:12

De FIA wil de Formule 1-auto's 40 à 50 kilogram lichter maken voor de nieuwe technische reglementen van 2026. Men vindt de bolides uit de koningsklasse momenteel te zwaar. De internationale autosportbond waarschuwt de teams dat het het minimumgewicht niet meer zal aanpassen, wanneer deze eenmaal bepaald is, zoals het wel deed in 2022 en 2023.

In de 90-er jaren en aan het begin van de 21e eeuw wogen Formule 1-auto's slechts 595 kilogram. Met de nieuwe technische reglementen van 2009 ging het minimumgewicht omhoog naar 605kg. Daar kwam nog een extra 20 kilo bij voor teams die de KERS gebruikten. In 2010 werden de auto's ietsje groter en dus ging het minimumgewicht naar 620kg. De auto's werden steeds veiliger, maar daardoor ook steeds zwaarder en in 2013 lag het minimumgewicht op 642kg. In 2014 werden de hybride power units geïntroduceerd, waardoor het minimumgewicht naar 691kg ging. Hier kwam een jaar later nog eens 11 kilo bij. De bredere auto's en banden zorgden voor een minimumgewicht van 728kg in 2017. Door de introductie van de halo werd dit 734kg in 2018. Ook in 2019, 2020 en 2021 ging ieder seizoen het gewicht omhoog tot 768kg. Met de huidige generatie auto's zou vanaf 2022 het minimumgewicht 795kg worden, maar dit werd uiteindelijk 798kg, omdat maar één team die 795kg wist te halen. De FIA probeerde het voor 2023 nog naar beneden te halen richting de 796kg, maar uiteindelijk bleef het minimumgewicht toch op 798kg.

Artikel gaat verder onder video

Niet meer omhoog

"Het is duidelijk dat het nog steeds een uitdaging zal zijn voor de teams om zo'n laag gewicht te bereiken," begon Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, tegenover Motorsport.com. "Het zal niet makkelijk voor ze zijn op dat gebied. Echter, we zullen blijven bij het minimum gewicht dat we gaan implementeren, en we gaan die niet weer langzaam omhooghalen. Ze zullen simpelweg harder moeten pushen om het gewicht naar beneden te krijgen, als hun dat niet lukt."

OOK INTERESSANT: FIA ziet Red Bull domineren en geeft probleem budgetplafond toe: 'Is geen perfecte oplossing'

Niet bezwijken onder gesteggel

"Er is een aantal keer over gediscussieerd of we überhaupt een minimumgewicht nodig hebben," vervolgde de Griekse aerodynamicus. "Maar we geloven dat als we die compleet wegdoen, dat dat zou leiden tot een eindeloos gevecht van het kwijtraken van gewicht. Dat kan onvoorziene consequenties hebben. Dus het minimumgewicht dat we bepalen voor 2026, zal daarna niet meer veranderen. We zullen niet bezwijken onder het constante gesteggel om een paar kilo, wanneer de teams zeggen 'Je hebt iets elektrisch toegevoegd, laten we twee kilo erbij doen', of 'De banden zijn een beetje zwaarder, laten we nog een paar kilo erbij doen' en dat soort dingen. Dat gaan we dus niet doen. Teams zullen naar het minimumgewicht toe moeten werken. En ik denk dat een aantal teams ietsje te zwaar zullen zijn in 2026."