Vincent Bruins

Dinsdag 2 januari 2024 16:55 - Laatste update: 16:59

Lewis Hamilton is gemotiveerder dan ooit om weer Formule 1-Grands Prix en wereldkampioenschappen op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur vertelt over de emoties die komen kijken bij overwinningen, en vergelijkt de situatie van nu met hoe het was in 2013, toen hij zich bij de Duitse formatie voegde.

Hamilton maakte vorig jaar een seizoen mee met hoogte- en dieptepunten, maar werd toch nog netjes derde in de eindstand. Eerst leek Fernando Alonso de voornaamste rivaal te zijn van de zevenvoudig wereldkampioen, maar in de slotfase van het seizoen waren de ogen van Hamilton vooral gericht op Sergio Pérez. Onder andere een crash in Qatar en de diskwalificatie in de Verenigde Staten gooide echter roet in het eten in die strijd om de positie achter Max Verstappen. De Brit scoorde uiteindelijk zes podiums in 2023 en verdedigde samen met George Russell de tweede plek in het constructeurskampioenschap voor Mercedes ten opzichte van Ferrari. Een overwinning zat er niet in voor Hamilton die al sinds Saoedi-Arabië in 2021 geen Grand Prix meer heeft gewonnen.

Team in tranen

"Het is de droom van het staan op de hoogste trede, om je team dan zo te zien," vertelt Hamilton over de emoties die komen kijken bij het winnen van een Formule 1-race, tegenover Autosport. "Een van de meest fantastische dingen is achter je kunnen kijken en zien dat de vlag van jouw land gehesen wordt en je team dan te zien. Ik herinner me de eerste overwinning nog met dit team." Tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2013 zegevierde hij voor het eerst met de Zilverpijlen. "Ik heb ook nog een foto van 2015 in Australië met het [team] daar beneden in tranen - het was gewoon geweldig om daar deel van uit te maken. De kracht die dat geeft, is een groot deel van die motivatie. Het winnen van het wereldkampioenschap is ook een groot deel van die motivatie."

Relaties met de werknemers

De taak die voor hem ligt om weer races te winnen, vergelijkt Hamilton met de situatie toen hij zich bij Mercedes voegde in 2013. In de eerste drie seizoenen was de Duitse autogigant namelijk ook niet vaak helemaal vooraan het veld te vinden. "Toen ik verhuisde [van McLaren naar Mercedes], was er een bepaalde opwinding. We verwachtten slecht te beginnen, omdat ze nog niet veel successen hadden geboekt. Ik was nieuw in het team, we gingen diep de details in met iedereen en we bouwden relaties op. Dat was een andere soort opwinding. Nu kennen we elkaar al jaren en hebben we door en door geweldige relaties." Hij is van mening dat mensen die buiten Mercedes staan, niet genoeg waarderen wat de harde werkers van het team doorstaan om successen te behalen, zoals het lang weg zijn van huis en speciale dagen met de familie moeten missen. "Je ziet de energie van de mensen omhoog en omlaag gaan en je probeert die leegtes op te vullen wanneer die er zijn en vice versa. Dat is wat een team doet."