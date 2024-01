Lars Leeftink

Carlos Sainz geeft toe dat hij niet alleen naar de beelden van zichzelf kijkt of zich alleen maar focust op zijn eigen team, Ferrari. De Spanjaard kijkt ook naar beelden van andere coureurs, zoals Max Verstappen en Lando Norris.

Sainz begon zijn F1-carrière bij Toro Rosso als teamgenoot van Verstappen, maar daar waar Verstappen in 2016 naar Red Bull ging, kreeg Sainz die kans nooit. Sainz ging vervolgens naar Renault en McLaren. Bij Renault reed hij 1,5 jaar, bij McLaren twee jaar. Hij deed het bij zijn laatste team goed genoeg om, na het vertrek van Sebastian Vettel, in 2021 teamgenoot van Charles Leclerc bij Ferrari te worden. Met een vijfde, vijfde en zevende plek bij de constructeurs heeft Sainz echter nog niet aan een titel mogen denken. Hij won namens Ferrari twee races: De Grand Prix van Groot-Brittannië (2022) en de Grand Prix van Singapore (2023).

Sainz over analyseren andere coureurs

Tegenover DAZN legt Sainz uit hoe hij niet alleen naar zichzelf kijkt, maar ook naar andere coureurs. Het gaat hierbij dan vooral om de topcoureurs in de koningsklasse. "Op basis van de onboard-beelden, denk ik dat er een aantal coureurs zijn die het net wat anders aanpakken. Om eerlijk te zijn, kijk ik altijd naar Max Verstappen, omdat hij meestal degene is die het snelste de limiet probeert op te zoeken, maar ik kijk ook veel naar Lando Norris. Ik weet hoe goed hij is."

Niet alleen Verstappen

Sainz moet toegeven dat Verstappen momenteel niet te stoppen is, maar geeft ook wat krediet aan zijn team: Red Bull Racing. "Verstappen maakt op het moment het verschil, maar Red Bull maakt ook als team het verschil." Toch zijn Norris en Verstappen niet de enige coureurs waar Sainz naar kijkt: "Lewis Hamilton en George Russell zijn ook geweldige coureurs, en ik kijk natuurlijk ook naar Charles Leclerc omdat hij mijn teamgenoot is. Ten slotte kijk ik nog naar Fernando Alonso, maar dan vooral naar zijn prestaties in de races."