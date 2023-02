Paul Macdonald & Remy Ramjiawan

Christian Horner heeft Sergio Pérez uitgedaagd om te proberen de prestaties van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen 2023 te evenaren, maar voegde eraan toe dat het 'een ontmoedigend vooruitzicht' is om de teamgenoot van de Nederlander te zijn.

Pérez gaat zijn derde seizoen in naast de tweevoudig wereldkampioen en moet Verstappen, die in 2022 naar zijn tweede titel wist te pakken, bijhouden. De Mexicaan heeft het vorig jaar ook al geprobeerd, maar haakte halverwege het jaar af voor de strijd om het kampioenschap. Ook de tweede plek zat er uiteindelijk niet in, want bij het vallen van de vlag in Abu Dhabi kwam de Mexicaan drie punten tekort op Charles Leclerc.

'Max is de te kloppen man'

In een gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport zei Horner dat wereldkampioen worden het streven van Pérez zou moeten zijn, maar hij wilde er ook aan toevoegen dat het moeilijk kan zijn om naast een coureur als Verstappen te staan. Horner: "De vorm waarin Max verkeert, betekent dat hij de te kloppen man is. Hij is de regerend wereldkampioen en Checo moet daarnaar streven, waarom doet hij anders mee?"

Wel moet de teambaas de vinger op de pijnlijk plek leggen voor de 33-jarige Pérez: "Maar ik denk dat de realiteit is dat Max gedurende het seizoen waarschijnlijk de kandidaat is voor het wereldkampioenschap. Maar Checo heeft het vermogen om daar te staan, we moeten beide coureurs zo goed mogelijk laten presteren voor het constructeurskampioenschap." Ondanks dat de teambaas nooit over een eerste en tweede coureur spreekt, lijken de rollen dus wel te zijn verdeeld. "Checo weet precies wat er van hem verwacht wordt, en om Max z'n teamgenoot te zijn is voor elke coureur een ontmoedigend vooruitzicht."

Ontwikkeling

Toch wordt van Pérez niet verwacht dat hij het vuur aan de schenen van de Nederlander zal moeten gaan leggen. "Maar hij heeft dat heel goed aangepakt, en hij was er een integraal onderdeel van dat we het constructeurskampioenschap hebben gewonnen, en hij eindigde op het nippertje als derde in het rijderskampioenschap, door twee Grands Prix te winnen. Hij heeft zich ontwikkeld sinds hij in 2021 bij het team kwam", aldus Horner.

Pérez zal echter ook op zijn hoede zijn voor het feit dat Daniel Ricciardo dit seizoen als derde rijder terugkeert bij het team, na twee jaar bij Renault en vorig seizoen bij McLaren te hebben doorgebracht.

