Vincent Bruins

Woensdag 27 december 2023 09:41 - Laatste update: 09:44

Valtteri Bottas neemt al deel aan een wereldkampioenschap en dat is die van de Formule 1. De coureur van Sauber zal volgend jaar echter aan nóg een wereldkampioenschap meedoen en volgt daarmee in de voetsporen, of misschien beter gezegd de bandensporen, van zijn vriendin.

Na twee keer de Masters of Formula 3 op Zandvoort te hebben gewonnen en kampioenschappen in de Formule Renault en GP3 Series op zijn naam te hebben gezet, maakte hij in 2013 de overstap naar de Formule 1 met Williams. Een jaar later begon het hybridetijdperk waarin we het team uit Grove vaak vooraan het veld zagen. De Fin pakte zes podiums en ook in 2015 en 2016 verdiende hij een aantal bokalen. Nico Rosberg ging met pensioen en dus werd Bottas opgeroepen om de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton te worden bij Mercedes. Hij won tien Grands Prix in vijf seizoenen en werd tweemaal tweede in de eindstand. Voor 2022 moest hij plaatsmaken voor George Russell en dus vertrok hij naar Alfa Romeo wat we nu weer kennen als Sauber. De Zwitserse renstal werd zesde bij de constructeurs, nadat Bottas 49 punten had gescoord, maar in 2023 hadden ze het wat lastiger en werden ze negende in de eindklassering, vier puntjes voor hekkensluiter Haas.

UCI Gravel World Championships

Naast autoracen is fietsen een passie geworden voor Bottas. Dat komt niet als een verrassing, als je je bedenkt dat zijn vriendin Tiffany Cromwell is, de Australische die meedoet aan wielerwedstrijden met wereldkampioeschapsteam Canyon-SRAM. Bottas gaat zich proberen te kwalificeren voor de UCI Gravel World Championships in Halle-Leuven in België, zo weet Outside Magazine van VELO te melden. De UCI is de Internationale Wielerunie, dezelfde organisatie achter bijvoorbeeld de Tour de France. Om zich te kwalificeren, moet hij bij de top 25% finishen in een van de 24 UCI Gravel World Series-wedstrijden. Omdat de nu nog 34-jarige uit Nastola volgend jaar 35 wordt, zal hij meedoen in de leeftijdscategorie 35 tot en met 39.