Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 20:46

Valtteri Bottas heeft door de jaren heen natuurlijk lang tweede viool gespeeld bij het team van Mercedes, al heeft die rol hem nooit in zijn zelfvertrouwen beschadigd. De Fin ziet nu echter wél dat er zoiets bij Red Bull Racing aan het plaatsvinden is, daar Sergio Pérez in 2023 tegen een vertrouwenscrisis leek aan te lopen.

Bottas acteerde vijf jaar lang als de kompaan van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes, waar het succesvolle tweetal ook vijf keer het kampioenschap bij de constructeurs wist binnen te halen. Hoewel de huidige Alfa Romeo-coureur regelmatig voor zijn kansen wilde gaan, lukte het hem nooit om het gat met Hamilton te dichten. Daardoor werd de Fin uiteindelijk de overduidelijke tweede man bij de Zilverpijlen. Hamilton noemt Bottas inmiddels de beste teamgenoot die hij ooit gehad heeft.

Vertrouwen beschadigd?

Dat kan natuurlijk kloppen, want Bottas legde doorgaans zijn Britse teamgenoot geen strobreed in de weg op de baan. Een duidelijke tweede rol kan soms voor een beschadiging van het vertrouwen zorgen, maar daar had hij geen last van. "Zo denk ik er niet over na. Op dat moment moest ik het gewoon accepteren. In het laatste jaar met Lewis was het duidelijk dat ik in de voorgaande jaren nooit voor hem finishte in de stand. Het was zijn piek qua geweldige resultaten. Het heeft voor mij niks veranderd, want ik ga nog steeds vol vertrouwen naar races met de gedachte dat ik iedereen kan verslaan op een goede dag", vertelt hij aan Motorsport Magazin.

Zorgen over Pérez

Die mentaliteit zit volgens Bottas op dit moment bij Pérez wel een stuk anders: "Je moet deze houding hebben. Je kunt niet naar een raceweekend gaan en jezelf vertellen dat je hem niet kan verslaan. Dan heb je al verloren. Het is een sport waar je altijd groot zelfvertrouwen moet hebben. Als je dat vertrouwen niet hebt, eindig je in een neerwaartse spiraal. Dat kun je terugzien op de stopwatch en in de consistentie. Ik zou zeggen dat je bij Checo duidelijk ziet dat hij wat vertrouwen mist. Dat zie je in de resultaten."