Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Woensdag reageerde Alfa Romeo met een statement op de kritiek die het team vorige week kreeg op de nieuwe naam voor het seizoen 2024, viel Max Verstappen tijdens de Sports Personality Awards en het NOC*NSF Sportgala 2023 buiten de prijzen, liet de Nederlander weten geen interesse te hebben in de film van Lewis Hamilton over F1 en maakte Richard Verschoor bekend dat hij volgend jaar weer actief gaat zijn in F2. Dit is de GPFans Recap van 20 december.

Verstappen moet prijs Sportman van het jaar 2023 laten aan Mathieu van der Poel

Max Verstappen is woensdag tijdens het NOC*NSC Sportgala 2023 in Utrecht niet uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2023. De Nederlander kon wielrenner Mathieu van der Poel niet verslaan en wint daardoor niet voor het derde jaar op rij de prijs. Baanwielrenner Harry Lavreysen was ook genomineerd. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hoeft Formule 1-film Hamilton niet te zien: "Ik heb er niks mee"

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in F1, is niet alleen bezig met racen in de koningsklasse. De Brit is natuurlijk op de achtergrond samen met Brad Pitt aan de slag gegaan om een film te maken over de Formule 1. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zal in ieder geval niet vooraan de rij staan om de film te willen zien. Meer lezen? Klik hier!

Horner: 'Bouw windtunnel begint in 2024, doel is auto 2027 ermee te ontwerpen'

Christian Horner is van mening dat de windtunnel van Red Bull Racing momenteel stamt 'uit de Koude Oorlog' en toe is aan vernieuwing. De Brit weet ook al ongeveer wanneer de nieuwe windtunnel ontworpen gaat worden en wanneer het team deze vervolgens kan gaan gebruiken. In het laatste geval zal dit niet binnenkort zijn. Meer lezen? Klik hier!

Verschoor vindt opnieuw stoeltje in Formule 2: Nederlander keert terug bij Trident

Richard Verschoor, al jaren actief in F2, heeft ook voor 2024 weer een stoeltje weten te veroveren. De Nederlander gaat voor het vierde opeenvolgende jaar actief zijn in F2 en gaat rijden voor Trident Team, de renstal waar hij ook in 2022 al voor gereden heeft. In 2023 kwam hij uit namens Van Amersfoort Racing. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen vist achter het net tijdens BBC Sports Personality Awards

Max Verstappen heeft in 2023 al veel prijzen weten te verzamelen, maar hij is er dinsdagavond niet in geslaagd om in de voetsporen van Lionel Messi te treden als World Sport Star. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de Sports Personality Awards van de BBC. De prijs, die gaat naar de buitenlandse sporter met de meeste impact, ging naar Manchester City-voetballer Erling Haaland. Meer lezen? Klik hier!

Alfa Romeo reageert met opmerkelijk statement op kritieken over nieuwe teamnaam

Vorige week vrijdag werd bekend dat het huidige Alfa Romeo zoals wij dat kennen vanaf 2024 doorgaat onder een andere naam: Stake F1 Team KICK Sauber in de volledigheid, waarbij KICK Sauber de korte variant is. De nieuwe naam maakte de tongen los en Alfa Romeo reageert nu middels een statement. Meer lezen? Klik hier!