Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 08:51

Lewis Hamilton is natuurlijk op de achtergrond samen met Brad Pitt druk bezig aan een film over de Formule 1. Inmiddels is wel bekend dat het nog even duurt voor de film op het witte doek verschijnt. Het is iets waar Max Verstappen in ieder geval niet rouwig om zal zijn.

Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski en Hamilton zijn al enige tijd druk bezig met het maken van de film. De film vertelt het verhaal van een veteraan die uit zijn pensioen stapt om samen met een beginnende coureur op te nemen tegen de titanen van de sport. Hamilton zal de film produceren samen met Bruckheimer en Oman van Jerry Bruckheimer Films, Kosinski en Plan B Entertainment. Penni Thow, CEO van Copper, zal als uitvoerend producent optreden.

Artikel gaat verder onder video

Vertraging

Voorlopig lijken we echter nog even te moeten wachten tot we het resultaat van de inspanningen op het witte doek kunnen gaan zien. Volgens recente berichtgeving gaat het niet helemaal goed met de opnames. Zo zou er sprake zijn van slecht budgetbeheer en een onvoldoende script, waardoor het allemaal toch weer op de schop lijkt te moeten. Verstappen krijgt in gesprek met FORMULE 1 Magazine de vraag of hij een filmliefhebber van specifiek Brad Pitt is: “Ja, zoveel. Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve enzo, die rollen staan me wel bij. Ik hou sowieso wel van films en Brad Pitt is natuurlijk een superacteur."

Verstappen hoeft het niet te zien

Toch zit de Nederlander niet klaar wanneer Hamilton zijn productie van de band rolt. "Voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin heb ik een paar clips gezien van de nieuwe film. Die werden getoond tijdens de Drivers Meeting met daarbij de uitleg hoe ze het allemaal hadden gefilmd. Mooi om te zien hoor, daar niet van, maar eigenlijk interesseert het me niet zo heel veel. Ik hoef van mijn eigen sport geen film te zien. Deze film is natuurlijk een verzonnen verhaal en alles wordt altijd over-gedramatiseerd, daar moet je van houden. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee", besluit de wereldkampioen.