Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 09:41

Het is Max Verstappen dinsdagavond niet gelukt om in de voetsporen van Lionel Messi te treden als zijnde World Sport Star tijdens de Sports Personality Awards van de BBC. De prijs voor de beste buitenlandse sporter met de meeste impact ging naar Manchester City-voetballer Erling Haaland.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Artikel gaat verder onder video

Keuze is gevallen

Ook reed hij nog eens meer dan duizend ronden aan de leiding en pakte hij het hoogste winpercentage in één seizoen af van Alberto Ascari. Het ongekende seizoen van Verstappen leverde hem bovendien ook nog eens een nominatie bij de BBC op, waar hij genomineerd werd in de categorie World Sport Star. Om deze prijs te winnen, moest hij afreken met onder meer namen als Haaland, Novak Djokovic, Simone Biles, Aitana Bonmati en Siya Kolisi. Uiteindelijk hebben de mensen gestemd en is de keuze gevallen op Haaland, de Noorse superspits van Manchester City die afgelopen seizoen de Premier League aan diggelen schoot met zijn vele doelpunten. Verstappen treedt zodoende niet in de voetsporen van Messi.