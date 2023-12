Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 20:22 - Laatste update: 20:30

Max Verstappen is niet uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2023 tijdens het NOC*NSC Sportgala 2023 in Utrecht. De Nederlander kon wielrenner Mathieu van der Poel niet verslaan en wint daardoor niet voor het derde jaar op rij de prijs. Baanwielrenner Harry Lavreysen was ook genomineerd.

Het is zeker niet de eerste keer dat Verstappen deze prijs had kunnen winnen, iets wat voor Van der Poel wel geldt. De Nederlander won in 2016 voor het eerst de prijs, het F1-seizoen waarin hij voor Red Bull Racing zijn debuut maakte en in Spanje meteen de Grand Prix won. Dit maakte zoveel indruk dat de Nederlander meteen als Sportman van het Jaar werd gezien. In 2021 en 2022, toen Verstappen wereldkampioen in F1 werd, werd hij ook verkozen tot de beste sportman van Nederland.

Artikel gaat verder onder video

2023 net niet raak

In 2023 moest Verstappen van tevoren al vooral vrezen voor Van der Poel, die op verschillende fietsen in 2023 indruk heeft gemaakt. Toch was Verstappen van tevoren wel licht de favoriet om de prijs te winnen. D Limburger wint uiteindelijk dus niet en moet genoegen nemen met een plek in de top drie. Verstappen, die al aangaf de prijs liever niet te winnen, was niet aanwezig. Dit was in 2021 en 2022 ook al het geval. Dankzij vrij veel misscommunicatie vanuit NOC*NSF en de publieke omroep keken er op het hoogtepunt van de livestream maar 2000 mensen naar de uitreiking van de negen awards