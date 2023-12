Dit zijn records die in 2023 door andere coureurs dan Verstappen werden verbroken

Vincent Bruins

Dinsdag 19 december 2023 10:27

Het woord 'record' lijkt vaker wel dan niet gevallen te zijn tijdens Formule 1-raceweekenden afgelopen seizoen en het werd uiteraard altijd in verband gebracht met de dominante Max Verstappen. Toch zijn er ook records die verbroken zijn door anderen, en wij zetten er een paar op een rijtje.

Verstappen pakte met 19 uit 22 Grands Prix de meeste overwinningen in een seizoen. De Nederlander sleepte ook nog het record van de meeste zeges op rij binnen met tien van Miami tot en met Italië. Het record voor de meeste podiumplekken werd ook al verbroken. De coureur van Red Bull Racing nam maar liefst 21 bekers mee naar huis. Nooit eerder behaalde een coureur zoveel punten binnen een seizoen als Verstappen en ook het record voor de meeste ronden aan de leiding werd aan diggelen gereden. Hij kwam maar liefst 1003 keer over start-finish op de eerste positie.

Artikel gaat verder onder video

Meeste straffen in één race

Pastor Maldonado had sinds de Hongaarse Grand Prix van 2015 het record in handen voor de meeste straffen binnen dezelfde Grand Prix met drie. Esteban Ocon evenaarde dat dit jaar in Bahrein, toen hij niet goed gepositioneerd stond op de grid en de straf daarvoor weer niet op de juiste manier incasseerde. Vervolgens reed hij ook nog eens te hard in de pitstraat. De Fransman van Alpine verbrak later in het seizoen zijn eigen record door in Oostenrijk viermaal bestraft te worden voor track limits en eenmaal voor een unsafe release. Het nieuwe record voor de meeste straffen in één race staat dus op vijf dankzij Ocon.

OOK INTERESSANT: Verstappen bevestigt feestje dag voor Grand Prix van Qatar: "Ik heb het goed eruit gezweet"

Meeste pitstops van een coureur in één race

Dit record is nu niet meer in handen van één, maar vier coureurs. Alain Prost maakte tijdens de Europese Grand Prix van 1993 op Donington Park, de wedstrijd waarin Ayrton Senna die geweldige openingsronde had om de leiding te pakken, maar liefst zeven pitstops. Vanwege de wisselvallige weersomstandigheden tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort eerder dit jaar kwamen Liam Lawson, Lance Stroll en George Russell ook zeven keer naar binnen. De meeste pitstops van een coureur die uiteindelijk ook de race zou winnen, is sinds de Canadese Grand Prix van 2011 nog altijd in handen van Jenson Button na zes bandenwissels.

Meeste podiumplekken zonder overwinning

Nick Heidfeld wordt, naast Chris Amon, beschouwd als de beste Formule 1-coureur ooit om niet een Grand Prix te winnen. Hij kwam onder andere met de BMW-teams van Williams en Sauber wel dichtbij in 2005, 2007 en 2008. De Duitser scoorde dertien podiumresultaten in zijn carrière, maar stond nooit op de hoogste trede. Lando Norris heeft het record voor de meeste podiums zonder overwinning dit seizoen geëvenaard. De McLaren-coureur verdiende één trofee in 2020, vier in 2021, weer eentje in 2022 en zeven in 2023. Hij was na Max Verstappen de best scorende coureur in de tweede helft van het afgelopen seizoen.

OOK INTERESSANT: Vasseur positief over volgend seizoen: 'Zagen eind 2023 dat het dichterbij elkaar kwam'

Meeste inhaalacties in één ronde

Dit record werd niet verbroken door een coureur, maar door een Grand Prix zelf. De Formule 1-race op Circuit Zandvoort heeft namelijk nu het record in handen voor de meeste inhaalacties in één ronde. In de derde ronde van de Dutch Grand Prix werd er maar liefst 63 keer ingehaald en dat is te danken aan de regenbui die op dat moment boven de baan in de duinen arriveerde. Ook werd het record voor het totaal aantal pitstops van alle coureurs verbroken met 89.