Zondag 10 december 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een bijzonder inkijkje in het privéleven van Max Verstappen. De Nederlander vertelde openlijk over hoe belangrijk familie voor hem is en over wanneer hij op een knie denkt te gaan voor Kelly Piquet. Verder heeft Mercedes opheldering gegeven over de vermeende achtergelaten FIA-trofee van Lewis Hamilton, denkt Sainz dat Red Bull Racing in 2024 rekening moet gaan houden met Ferrari en heeft Christian Horner het breekpunt van Sergio Pérez tijdens het seizoen van 2023 aangewezen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen over trouwplannen

Het is een publiek geheim dat Verstappen zijn leven het liefst zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers om leeft, ondanks dat dit als uithangbord van de Formule 1 natuurlijk niet altijd mogelijk is. Toch heeft hij nu een inkijkje in zijn privéleven gegeven. Zo vertelt hij onder andere over de - nog niet bestaande - trouwplannen met zijn partner Kelly Piquet: "Ik weet het niet, de tijd zal het leren", klinkt het. "Op dit moment ben ik heel erg gelukkig met Kelly, maar persoonlijk heb ik geen tijdschema voor wanneer ik voor haar op de knie ga. Het moet allemaal spontaan gebeuren." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Horner wijst naar breekpunt Pérez in 2023

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet Sergio Pérez zich in de winterstop gaan focussen op zijn zaterdagen. De teambaas blikt bij Sky Sports F1 terug op het 2023-seizoen van de Mexicaan en stipt het moment in Miami aan als absolute breekpunt voor Pérez: "Daar spatte het allemaal uiteen voor hem", aldus de Brit. "Max moest daar, door omstandigheden, buiten de top tien starten en Sergio stond op pole. Dat was een schot voor open doel. Maar na het eerste kwart van de race, was Max al die jongens en Sergio al voorbij. Dat heeft hij vervolgens meegenomen naar Monaco, waar hij dat foutje maakte in Q1." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Mercedes geeft opheldering over achtergelaten trofee van Hamilton op FIA-gala

Het team van Mercedes heeft gereageerd op het nieuws dat de bokaal van Lewis Hamilton was achtergebleven bij het FIA-gala. Het team meldt dat de beker in overleg is achtergelaten, want op die manier kan het worden opgestuurd naar het team. "Onmiddellijk na het verlaten van het podium, en zoals bij eerdere prijsuitreikingen, accepteerde Lewis het aanbod van de officials om de trofee naar het team te sturen en liet het daarom aan hun zorg over. We kunnen bevestigen dat hij de trofee niet aan iemand 'cadeau' heeft gedaan, zoals wordt gespeculeerd", zo luidt het statement. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'FIA overweegt regel om coureurs te bestraffen bij veroorzaken rode vlag in kwalificatie'

De FIA zou overwegen om een regel in te voeren, waarmee coureurs die een rode vlag veroorzaken tijdens de kwalificatie, eventueel kunnen worden bestraft. Dat meldt het Spaanse Soymotor. De regel zou inhouden dat de snelste rondetijd van deze coureur wordt afgepakt, en dat hij niet meer deel mag nemen aan de sessie als deze wordt hervat. Wanneer deze regel zou worden toegepast - bijvoorbeeld alleen bij een losstaande crash of ook bij een botsing tussen twee coureurs - wordt niet duidelijk. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Sainz ervan overtuigd dat Ferrari Red Bull kan bijbenen in 2024

Volgens Carlos Sainz moeten we in 2024 rekening gaan houden met Ferrari. De Spanjaard is er namelijk toch wel van overtuigd dat het team uit Maranello volgend seizoen, wellicht het team van Red Bull Racing kan gaan bijbenen. Hij put zijn vertrouwen uit de stappen die het team van McLaren in 2023 wist te zetten. "Ik denk dat het ons realistische doel moet zijn, ja", zo antwoordt hij op de vraag of Ferrari de potentie heeft om het gat met Red Bull te dichten. "Gaat het ons lukken? Dat zal de tijd uitwijzen. Maar ik wil dat het team denkt dat het mogelijk is, want ik denk van wel." Het hele verhaal lezen? Klik hier.