Jan Bolscher

Zondag 10 december 2023 17:48

De FIA zou overwegen om een regel in te voeren, waarmee coureurs die een rode vlag veroorzaken tijdens de kwalificatie, eventueel kunnen worden bestraft. Dat meldt het Spaanse Soymotor.

In de Formule 1 staat momenteel geen straf op het veroorzaken van een rode vlag tijdens de kwalificatie. Dit heeft er in het verleden meer dan eens voor gezorgd dat de coureur die een rode vlag veroorzaakte, hier zelf van profiteerde. Zo crashte Sergio Pérez bijvoorbeeld tijdens de kwalificatie in Monaco in 2022, met nog twee minuten op de klok. De sessie werd stilgelegd met een rode vlag, en vanwege het gebrek aan tijd niet meer hervat. De concurrentie kon zodoende geen poging meer wagen hun eigen tijd te verbeteren. Pérez had op dat punt zelf de snelste tijd in handen, en mocht de race zodoende vanaf pole position starten.

Bestraffen van veroorzaken rode vlag

Of een coureur die een rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie moet worden bestraft, is al langer voer voor discussie binnen de Formule 1. De FIA zou nu volgens het Spaanse Soymotor echter overwegen om een regel in te voeren waarmee kan worden voorkomen dat de veroorzaker van een rode vlag, zelf profiteert. De regel zou inhouden dat de snelste rondetijd van deze coureur wordt afgepakt, en dat hij niet meer deel mag nemen aan de sessie als deze wordt hervat. Wanneer deze regel zou worden toegepast - bijvoorbeeld alleen bij een losstaande crash of ook bij een botsing tussen twee coureurs - wordt niet duidelijk.

Toetsen in Formule 2 en Formule 3

Het is een regel die - mits deze wordt geïntroduceerd - overkomt waaien uit de Verenigde Staten. In de Amerikaanse IndyCar-klasse is het zo dat als een coureur een rode vlag veroorzaakt tijdens de kwalificatie, hij zijn twee snelste rondetijden in moet leveren. Ondanks dat het concept dus al bekend is, zou de FIA de regel in 2024 eerst in de Formule 2 en de Formule 3 willen toetsen, om te kijken hoe deze uitpakt. Officieel is er echter nog niets bekend.