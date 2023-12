Remy Ramjiawan

Ook op Sergio Pérez zat vrijdagavond in Bakoe eremetaal te wachten. De Mexicaan gaf tijdens het Formule 1-seizoen aan dat hij mikte op de wereldtitel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P2. Op social media is hij complimenteus over teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen, die het succes in zijn ogen meer dan wie dan ook, heeft verdiend.

'Checo' kwam aan het begin van het jaar sterk uit de startblokken. Na vier races had Verstappen twee zeges achter zijn naam staan, Pérez ook. Toch ging het pad vanaf dat punt twee verschillende kanten op. Daar waar Verstappen de lijn wist door te zetten en een imposante zegereeks van tien op een rij wist te pakken, had Pérez soms zelfs moeite om Q2 door te komen. Uiteindelijk wist 'Checo' zichzelf te belonen door de tweede plek in het kampioenschap te pakken en dat was toch wel een flinke opluchting.

Nooit opgegeven

Op X (voormalig Twitter) blikt Pérez terug op het wisselvallige seizoen. "De op één na beste ter wereld. We hebben dit seizoen een paar moeilijke momenten gehad, maar het belangrijkste is dat we nooit hebben opgegeven. We hebben veel geleerd en we zullen in 2024 nog sterker terugkomen. We hebben alles bereikt als team! Goed gedaan Red Bull Racing", zo valt te lezen. Red Bull wist mede dankzij Pérez haar zesde constructeurskampioenschap te pakken.

Terechte kampioen

Toch is de wereldtitel voor coureurs, degene met de meeste prestige. Hoewel Pérez zelf ook even dacht aan zijn eigen kansen, moest hij zijn meerdere erkennen in Verstappen en die vindt hij dan ook de terechte kampioen. "Max Verstappen verdient dat kampioenschap meer dan wie dan ook. Hij heeft het hele jaar geweldig gereden. Gefeliciteerd!"