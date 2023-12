Remy Ramjiawan

Het hoofd van de eenzitters van de FIA, Nikolas Tombazis, is van mening dat de constructie tussen Red Bull Racing en haar zusterteam AlphaTauri volledig binnen de lijntjes is, van het toegestane. De afgelopen weken waren er wat zorgen over de banden die het zusterteam heeft aangehaald met Red Bull Racing.

Het team van AlphaTauri ondergaat voor volgend jaar een gedaanteverwisseling. Zo lijkt 'Racing Bulls' de nieuwe naam van de renstal te gaan worden, al is dit officieel nog niet bevestigd. Op het sportieve vlak gaat het team uit Faenza de banden aanhalen met Red Bull Racing. Zo gaat het team alle competenten, die legaal gekocht mogen worden van concurrenten, ook daadwerkelijk overnemen van het topteam. Op die manier hoopt de formatie van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda weer vaker in de top tien te kunnen rijden.

Onafhankelijkheid teams

Tombazis legt bij de Britse tak van Motorsport.com uit dat het met de onafhankelijkheid van de teams wel goed zit. "We controleren teams die dicht bij elkaar staan ​​veel nauwkeuriger dan volledig onafhankelijke teams, precies om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt. Het was niet alleen een zorg tussen de twee genoemde teams, maar ook onder andere teams", zo legt hij uit. Het mag geen geheim zijn dat Haas onderdelen koopt bij Ferrari en het team van Williams had in het verleden ook nauwe banden met Mercedes.

'Geen directe samenwerking'

Wat betreft de situatie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri, daar is volgens de Griek, niets mis mee. "Wij zijn van mening dat AlphaTauri specifiek heel andere aerodynamische oplossingen heeft dan het andere bedrijf, en we denken niet dat er enig teken is van enige directe samenwerking. Het is duidelijk dat ze hard werken en een stap voorwaarts hebben gemaakt. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat dit aan samenwerking ligt." Toch houdt Tombazis alle teams strak in de gaten: "Dat gezegd hebbende, samenwerken, of ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt, is één van de lastigste onderdelen van de controle."