Donderdag 7 december 2023 18:31 - Laatste update: 18:39

Hoewel de officiële bevestiging nog moet gaan volgen, wijst alles erop dat Madrid één van de steden zal gaan worden waar de Formule 1 in 2026 gaat racen. Volgens de Spaanse tak van Motorsport.com streven de beleidsbepalers van de sport ernaar om de race in de Spaanse hoofdstad onder kunstlicht te houden en daarmee de eerste Europese nachtrace binnen de koningsklasse te worden.

Onlangs kwam naar buiten dat Madrid dicht bij een tienjarige deal zou zijn met de Formule 1. Die periode zal dan gaan starten vanaf 2026. Op dit moment is er al een Grand Prix van Spanje, dat wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar voorheen ook de testdagen werden gehouden. Dat is inmiddels verplaatst naar Bahrein en de verbintenis tussen de Formule 1 en het Circuit de Barcelona-Catalunya loopt in 2026 ook af. Dat seizoen lijken er nog twee races in Spanje op het programma te staan, maar daarna lijkt het circuit in Barcelona niet zeker van haar toekomst binnen de sport.

Eerste Europese nachtrace

Het is de bedoeling dat de race in de Spaanse hoofdstad een nachtrace zal gaan worden. De Formule 1 wil een mix van de Grand Prix van Miami en de Grand Prix van Las Vegas maken van het evenement in Madrid. Het is dan ook de bedoeling dat de wedstrijd onder kunstlicht zal worden verreden. Niet alleen levert dat fraaie plaatjes op, ook zou het tijdstip daardoor toegankelijker zijn voor de rest van de wereld die afstemt op de Formule 1.

Toch is het nog zeker niet beklonken dat het een nachtrace gaat worden. De organisatoren geven namelijk de voorkeur aan 'normaal' tijdstip, waarbij er moet gedacht worden aan een race die overdag plaatsvindt. Vooral de FOM zou inzetten op een nachtrace.

In 2024 zes nachtraces

De afgelopen jaren is het aantal races dat onder kunstlicht wordt verreden alleen maar gegroeid. Singapore was in 2008 de eerste locatie waar de Formule 1 een nachtrace organiseerde. Vanaf 2024 zullen er in totaal zes races worden verreden onder het kunstlicht. Naast Singapore worden ook de wedstrijden in Bahrein, Saoedi-Arabië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi onder kunstlicht gehouden.