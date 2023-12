Remy Ramjiawan

Donderdag 7 december 2023 17:46 - Laatste update: 17:52

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is vol lof over simulatorcoureur Rudy van Buren. Zo kan Van Buren zich niet alleen aanpassen aan de rijstijl van Verstappen, ook de rijstijl van Sergio Pérez kan hij zich eigen maken en dat kunnen veel coureurs niet volgens Verstappen.

In gesprek met Viaplay blikt Verstappen terug op het afgelopen seizoen. Hij stipt de hoogtepunten aan, maar ook de moeilijke weekenden zoals in Singapore, komen aan bod. Toch wordt er ook veel werk achter de schermen verricht en daar is Van Buren zo nu en dan ook bij nodig. De simulatorcoureur probeert samen met de vaste rijders de auto te verbeteren en daarbij zijn de rijstijlen van de coureurs cruciaal.

Feedback

Op de vraag hoe belangrijk simulatoren vandaag de dag zijn en wat iemand als Van Buren bijdraagt, reageert Verstappen. "Ik praat natuurlijk best wel veel met Rudy. Ook over wat wij kunnen doen met de auto. Hij zit natuurlijk ook vol in de ontwikkeling van volgend jaar. Ik test het, hij test het ook weer en dan hebben we onze feedback. Soms vraag ik of hij wat kan uitproberen en dan komt hij vervolgens weer terug met feedback", zo legt de 26-jarige Verstappen uit over de samenwerking.

'Hij weet hoe ik rij, maar kan zich ook in 'Checo' verplaatsen

Toch moet Van Buren niet alleen Verstappen op weg helpen, ook teamgenoot Pérez moet kunnen rekenen op simulatorcoureur. "Wat ik uiteindelijk heel goed vindt van Rudy; hij kan zich in mij verplaatsen, hij weet hoe ik rij, maar hij kan zich ook in 'Checo' verplaatsen en dan rijdt hij de auto op die manier en dat is heel moeilijk. Dat kunnen niet heel veel coureurs. De meeste coureurs rijden gewoon zoals ze rijden, maar die kunnen zich dan niet verplaatsen in hoe iemand anders dan rijdt en dat kan hij heel goed", aldus Verstappen.

