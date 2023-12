Susie Wolff reageert op 'intimiderend' FIA-onderzoek, F1-teams komen ook met verklaring | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 6 december 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag reageerde Susie Wolff op het onderzoek dat de FIA heeft ingesteld naar aanleiding van de vermoedens dat er mogelijk belangenverstrengelingen in het spel zijn. Daarnaast hebben ook de teams van zich laten horen over het onderzoek en geeft de Formule 1 een update over de openingsceremonie van Las Vegas, waar Max Verstappen zich een 'clown' voelde. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Susie Wolff reageert op onderzoek FIA naar haar en Toto: "Intimiderend en vrouwonvriendelijk"

Susie Wolff verwerpt de beschuldigingen die aan haar adres zijn gedaan over mogelijke belangenverstrengelingen. "Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verbaasd door de publiekelijke beschuldigingen die deze avond zijn gemaakt. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken, zeker omdat het lijkt te komen vanuit intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag, en gefocust is op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn capaciteiten", zo trok ze fel van leer. Hele artikel lezen? Klik hier

F1-teams delen massaal dezelfde verklaring op social media over onderzoek Wolff

De Formule 1-teams hebben ook van zich laten horen over het onderzoek dat momenteel loopt. Zo delen de negen overige renstallen mee dat zij geen klachten hebben ingediend en dus niet weten waar het onderzoek vandaan komt. Zij zouden juist erg blij zijn met Susie Wolff, die nauw in contact staat met de teams en dat heeft weer te maken met de F1 Academy. Hele artikel lezen? Klik hier

F1 geeft update over openingsceremonie in Las Vegas waar Verstappen 'als clown stond'

Het raceweekend in Las Vegas stond bol van het entertainment en dat ging gepaard met een openingsceremonie waar diverse sterren voor waren binnengehaald. De coureurs werden ook naar voren gehaald en Max Verstappen gaf achteraf aan dat hij zich toch wel een 'clown' voelde. Goed nieuws voor de Nederlander, want Liberty Media bevestigt dat de ceremonie volgend jaar niet meer terugkeert. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner over FIA-onderzoek naar Wolff: "Niet gekomen door Red Bull Racing"

Red Bull-teambaas Christian Horner werd aangewezen als mogelijk één van de teambazen die zich zorgen zou hebben gemaakt over de potentiële belangenverstrengeling, maar geeft bij Sky Sports F1 aan dat Red Bull Racing en AlphaTauri zich niet bij de FIA hebben gemeld. Hele artikel lezen? Klik hier

'Liberty Media verliest geduld met FIA-president en overweegt F1 zonder FIA'

De FIA en de FOM liggen wel vaker met elkaar overhoop, maar dat schijnt in 2023 toch wel tot een dieptepunt zijn gezakt. Zo heeft de BBC van een bron begrepen dat de commerciële rechtenhouder van de Formule 1, Liberty Media, overweegt om de koningsklasse zonder de internationale autobond te laten fungeren. Vooral de houding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou een doorn in het oog zijn van de Amerikanen. Hele artikel lezen? Klik hier