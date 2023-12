Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 08:02

De FIA openbaarde afgelopen dinsdag dat er een onderzoek zal komen naar Susie en Toto Wolff, waarbij er gefocust wordt op mogelijke belangenverstrengeling binnen de FIA en Formula One Management (FOM) van de teambaas van Mercedes. Na de Duitse formatie en de Formule 1 zelf heeft nu ook Susie Wolff gereageerd.

In Business F1 Magazine kwam afgelopen weekend naar buiten dat de teambazen zich zorgen maken over de nauwe banden die er zouden zijn tussen Toto Wolff, FOM en de FIA. De Oostenrijker zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Er zou bij het verkrijgen van deze informatie volgens de teambazen sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals zijn vrouw Susie. De Schotse is de directeur van de F1 Academy, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dat begin dit jaar werd opgericht. Zij zou bijna alles weten over de discussies tussen teambazen, iets wat nuttig is voor FOM.

Intimiderend en vrouwonvriendelijk

Susie Wolff verwerpt de beschuldigingen, zo laat ze via social media weten: "Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verbaasd door de publiekelijke beschuldigingen die deze avond zijn gemaakt. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken, zeker omdat het lijkt te komen vanuit intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag, en gefocust is op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn capaciteiten. Door mijn gehele carrière in de autosport ben ik talloze obstakels tegengekomen die ik heb overwonnen, en ik weiger deze ongegronde beschuldigingen mijn toewijding en passie voor de F1 Academy te laten overschaduwen. Als vrouw in deze sport heb ik al genoeg uitdagingen gehad, maar mijn inzet om grenzen te verleggen en de weg vrij te maken voor toekomstige generaties om successen te boeken, blijft standhouden. Ik verwerp deze beschuldigingen op de sterkst mogelijke manier."