Zondag 3 december 2023 13:52 - Laatste update: 14:09

Voormalig Formule 1-engineer Rob Smedley probeert meer vrouwelijke coureurs in de autosport te krijgen. Hij heeft zijn eigen karting league opgericht om te proberen het betaalbaarder te maken. Smedley gelooft dat er geen reden is dat een vrouwelijke wereldkampioen onmogelijk is.

Smedley kwam voor het eerst met de koningsklasse in aanraking, toen hij in 2001 bij Jordan werd aangenomen als engineer data-acquisitie. Hij maakte promotie naar track engineer, voordat hij na twee jaar vertrok naar Ferrari. Vanaf 2006 werd hij daar de engineer van Felipe Massa en hoorden we zijn stem ontzettend vaak over de boardradio. Massa vertrok in 2014 naar Williams en Smedley ging met hem mee om daar de rol als hoofd van vehicle performance op zich te nemen. Tegenwoordig is hij de directeur van datasystemen in de Formule 1. Daarnaast heeft hij de Global Karting League opgezet, een nieuw initiatief met als doel het aantal deelnemers van minderheidsgroepen te verhogen door de meerdere miljoenen euros die nodig zijn om competitief te zijn, weg te halen. Zo hoopt Smedley onder andere vrouwelijke coureurs te helpen die financieel wat krap zitten, van het karten naar de autosport.

Vrouwelijke coureurs in F1

Tot nu toe zijn er nog maar vijf dames die op de inschrijflijst hebben gestaan van een Formule 1 Grand Prix. Maria Teresa de Filippis was de eerste, nadat ze zich in haar Maserati voor drie wedstrijden wist te kwalificeren in 1958. Lella Lombardi was actief in 1975 en 1976 en scoorde als enige vrouw ooit punten, nadat de Grand Prix van Spanje op Montjuïc Park vroegtijdig werd afgevlagd, terwijl ze op P6 rondreed. Divina Galica schreef zich in voor drie races in 1976 en 1978. Desiré Wilson probeerde zich tevergeefs te kwalificeren voor de Britse Grand Prix met de Williams FW07 in 1980. Giovanna Amati kwalificeerde zich ook niet voor de eerste drie races van 1992 in de langzame Brabham. De laatste keer dat een vrouwelijke coureur achter het stuur is gekropen van een Formule 1-auto buiten een raceweekend, was Jessica Hawkins in de Aston Martin van 2021 tijdens een test op de Hungaroring eerder dit jaar.

Lombardi op weg naar de zesde positie in de Spaanse Grand Prix van 1975

Gelijke kansen bij GKL

Volgens Smedley zijn slechts 12% van de beginnende karters vrouwelijke coureurs en dit daalt naar 7%, wanneer deze coureurs doorstromen naar bijvoorbeeld de Formule 4. "Wij zijn grote voorstanders van het aantrekken van vrouwen in de autosport," vertelde Smedley tegenover Top Gear Magazine. "Ik ben een van degenen die gelooft dat er absoluut geen reden is waarom we geen vrouwelijke Formule 1-wereldkampioen kunnen hebben." Via de Global Karting League hoopt Smedley iedereen gelijke kansen te kunnen geven waarin geld niet of nauwelijks een rol speelt. "We willen er dé plek van vrouwen maken." De engineer hoopt binnenkort evenveel jongens als meisjes een bijbaantje te kunnen geven.