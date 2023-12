Vincent Bruins

Woensdag 6 december 2023 10:32

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas werd vorige maand voor het eerst gehouden na vier decennia afwezigheid van de koningsklasse in de gokstad. In aanloop naar het raceweekend werd er een openingsceremonie gehouden waar niet iedereen fan van was. Liberty Media heeft bevestigd dat dit volgend jaar niet terugkeert.

In de nacht van woensdag op donderdag, een dag voor de eerste vrije training op het Las Vegas Strip Circuit, was er dus een openingsceremonie met liveoptredens van verschillende wereldberoemde artiesten en een indrukwekkende droneshow. Daarnaast werden de coureurs voorgesteld aan het publiek, waarbij ze uit gigantische boxen in de pitstraat verschenen. Verstappen had het niet naar zijn zin: "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden," vertelde hij toen aan Motorsport.com. "Dat heeft niets met de zanger te maken. Maar je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen."

Geen openingsceremonie meer

Gelukkig is er goed nieuws voor de drievoudig wereldkampioen: die openingsceremonie zien we volgend jaar niet meer terug. In een gesprek met CNBC over het financiële plaatje van de Grand Prix van Las Vegas ging Greg Maffei daar op in: "Als we het hebben over de initiële kosten, dan hadden we de openingsceremonie die groots was - dat zullen we in de komende jaren niet meer hebben," aldus de president en CEO van Liberty Media, geciteerd door Motor Sport Magazine. "We hadden nog een hoop start-up kosten omtrent bewaking en veiligheid, tijdelijke bruggen, het met haast optimaliseren van de ervaring voor fans die over tijd niet alleen beter is voor de kwaliteit van de ervaring voor fans, maar waarschijnlijk ook meer winst oplevert."

Starttijd Grand Prix

Iets wat mogelijk ook gaat veranderen voor de Grand Prix van Las Vegas is de tijd waarop de race start. Dit jaar was het 22:00 uur lokale tijd en dus hier in Europa om 07:00 's ochtends. Aan de oostkust van de Verenigde Staten, een markt waarin de Formule 1 probeert te groeien, was het een latertje: daar begon de race om 01:00 's nachts. "We hebben er zorgvuldig over onderhandeld dat het tien uur moest zijn om de echte fans in Europa de mogelijkheid te geven wakker te worden en de race te kijken met een kop koffie, zoals we dat hier in Amerika doen voor de races aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, terwijl het vroeg genoeg of juist laat genoeg in Amerika was om zo veel mogelijk fans op het circuit maar ook fans voor de tv te krijgen," legde Renee Wilm, de CEO van de Grand Prix van Las Vegas, uit over waarom een starttijd van 22:00 uur werd gekozen voor dit jaar.