Dinsdag 5 december 2023 20:15 - Laatste update: 20:19

Derek Warwick, steward van F1, werkte tijdens de Grand Prix van Las Vegas van een paar weken geleden. Het was het weekend waarin Carlos Sainz zijn veelbesproken straf van tien plaatsen kreeg. Volgens Warwick was dit onterecht.

Sainz zag zijn auto tijdens de eerste vrije training in Las Vegas beschadigd raken door een losliggende putdeksel. De auto van de Spanjaard liep zoveel schade op dat hij onderdelen moest wisselen, waardoor hij over de limiet ging en een straf van tien plaatsen kreeg. De hele F1-wereld was het eigenlijk oneens met deze beslissing, maar een bezoek aan de stewards leverde Sainz niks op. Alle putdeksels moesten vervolgens gecontroleerd worden, waarna de tweede training 2,5 uur later pas kon beginnen.

Stewards zaten fout

Tijdens de Autosport Awards geeft Warwick, geciteerd door Motorsport.com, aan dat de stewards inderdaad fout zaten tijdens het raceweekend in Las Vegas door Sainz een gridstraf te geven na zijn crash tijdens VT1. "De straf die we Sainz gaven in Vegas, dat voelde verkeerd en was ook verkeerd. We werkten heel hard om dit volgens de regels niet te laten gebeuren." Hoe de FIA en de stewards willen voorkomen dat dit nog een keer zal gebeuren, geeft Warwick niet aan.

Steward zijn is lastig

Warwick erkent dus de fout, maar zegt er ook bij dat het niet makkelijk is om alle regels te handhaven zonder daar fouten in te maken. "Het zijn van steward is iets heel moeilijks. Het is te vergelijken met een scheidsrechter. Je moet te allen tijde neutraal blijven. We moeten ook heel streng zijn, zelfs wanneer het ons pijn doet." In dit geval waren de stewards dus iets te streng.