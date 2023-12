Lars Leeftink

Het zal dinsdag niemand zijn ontgaan: Rockstar domineerde het internet met de eerste trailer van Grand Theft Auto 6. De hele wereld is in de ban van de game, zo ook Red Bull Racing. Het team gaat op een hilarische manier om met de populaire trailer van de game.

Grand Theft Auto werd voor het eerst uitgebracht in 1997 op PC, PlayStation en twee jaar later op de Game Boy. Daarna zouden er nog vijf games uitgebracht worden, stuk voor stuk allemaal enorm succesvol. De laatste GTA, GTA V, stamt uit 2013 en is nog steeds enorm populair. Zo populair zelfs dat de game op zowel de PlayStation 3 als PlayStation 4 en PlayStation 5 speelbaar is en dus drie generaties aan gameconsoles heeft overleefd. Toch zijn de fans toe aan een nieuwe GTA, iets wat in 2025 gaat gebeuren.

Trailer GTA 6

De trailer van GTA 6 werd dinsdag online gezet door Rockstar en was daarna niet meer weg te denken van het internet. Red Bull Racing hielp een handje door er op Instagram een eigen draai aan te geven. Zeker de GTA-fans zullen veel bekende dingen herkennen in de video. In de video speelt een medewerker van Red Bull de hoofdrol.