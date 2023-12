Remy Ramjiawan

Woensdag 6 december 2023 18:43 - Laatste update: 19:00

Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt bij Sky Sports F1 dat de klachten die rondom Susie en Toto Wolff bestaan, niet bij hem of Red Bull Racing vandaan komen. De teambaas gaat in op het onderzoek dat de FIA is gestart naar het duo en de mogelijke belangenverstrengelingen.

Dinsdagavond maakte de autosportbond bekend dat het echtpaar Wolff wordt onderzocht en dat het onderzoek zicht richt op mogelijke belangenverstrengelingen. Enkele teambazen lieten vorige week namelijk anoniem weten dat zij zich toch wel verbaasde over het feit dat de Mercedes-teambaas soms voorkennis had en wezen naar de mogelijke band met zijn vrouw, die de leiding heeft bij de F1 Academy. Het duo heeft inmiddels al gereageerd op het onderzoek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Liberty Media verliest geduld met FIA-president en overweegt F1 zonder FIA'

Zorgen over belangenverstrengelingen

Aangezien de zorgen uit een anonieme hoek komen, rijst de vraag op welke teambaas zich bij de FIA heeft gemeld. "We hebben natuurlijk een grote rivaliteit op de baan, maar wij hebben geen officiële klacht of iets dergelijks ingediend tegen Susie of Toto of zelfs Mercedes bij de FIA", zo bevestigt Horner dat hij niet één van de teambazen is die zich zorgen maakt. "Sterker nog, Red Bull Racing is juist betrokken geweest bij het opzetten van de F1 Academy. Zelfs tot het punt dat de twee Red Bull-teams, drie auto's zullen beheren. We werken dus goed samen met Susie, waarvan wij vinden dat ze het goed doet bij de F1 Academy."

Toch gaat de internationale autosportbond het duo onderzoeken en dat heeft ook Horner enigszins verrast. "Wij zijn, net als anderen, vrij verrast over het statement van gisteren en dat was niet gekomen, gestart of bedacht door Red Bull."