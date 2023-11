Vincent Bruins

Donderdag 30 november 2023 08:43 - Laatste update: 08:49

Yuki Tsunoda werd tijdens de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen zondag de tweede Japanse coureur ooit om aan de leiding te liggen. De AlphaTauri-coureur wist dat tijdens de wedstrijd zelf niet en die bijzondere mijlpaal kwam dus als verrassing.

De 23-jarige uit Sagamihara ving de race op het Yas Marina Circuit aan vanaf een uitstekende zesde plaats. Hij begon op de mediumcompound en bleef als een van de laatsten buiten, omdat hij door de Italiaanse renstal op een één-stopstrategie was gezet. Max Verstappen ging naar binnen in ronde 17, gevolgd door Charles Leclerc in ronde 18. Tsunoda nam toen de leiding over en lag maar liefst vijf ronden op de koppositie. Hij kwam aan het eind van ronde 22 naar binnen voor zijn eerste en enige pitstop naar een hard setje rubber en overhandigde de leiding daarmee weer aan Verstappen die uiteindelijk zou winnen. Het was voor het eerst dat een Japanse coureur aan de leiding ging in de Formule 1 sinds Takuma Sato in de Europese Grand Prix op de Nürburgring, 7119 dagen voor de race in Abu Dhabi. Sato kwam in 2004 uit voor British American Racing, beter bekend als BAR, en begon toen als tweede op het Duitse circuit achter Michael Schumacher. Toen de Ferrari van de zevenvoudig wereldkampioen vroeg naar binnenkwam, ging Sato in ronde 10 en 11 aan de leiding. Sato zag een kans op een podium in rook opgaan na contact met Rubens Barrichello, voordat de Honda-krachtbron de geest gaf in ronde 47.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over toekomstige rol Tost: "Zal stand-by consultancy doen in 2024 en 2025""

Upgrades voor tweede helft van het seizoen

"Om eerlijk te zijn, ik had geen idee dat ik aan de leiding lag, dus dat kwam wel als een verrassing," gaf Tsunoda aan de aanwezige media toe. "Terugblikkend op [het begin] van het seizoen, we hadden nooit kunnen bedenken om aan de leiding te gaan. Het is een enorme, echt enorme, vooruitgang en zonder de moeite die het team erin heeft gestopt, hadden nooit zoveel kunnen bereiken. Hoeveel ze wel niet hebben gepusht dit jaar, bijna elke race hadden we upgrades en het was te gek en ze hebben het verdiend." Het B-team van Red Bull had het erg lastig voor de zomerstop. Nyck de Vries scoorde geen punten en Tsunoda finishte drie keer tiende. De formatie uit Faenza lag dan ook laatste in het constructeurskampioenschap bij het ingaan van de tweede helft van 2023. Dankzij verbeteringen aan de AT04-bolide konden Tsunoda, Liam Lawson en Daniel Ricciardo een aantal goede resultaten scoren, genoeg voor P8 in de eindstand. Williams verslaan voor de zevende stek bij de constructeurs lukte net niet in Abu Dhabi, ondanks een kleurloze race voor Alexander Albon en Logan Sargeant.