Franz Tost was afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi voor het laatst teambaas van AlphaTauri. De Oostenrijker neemt afscheid van het team waar hij jaren heeft gewerkt, maar volgens Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko zal hij niet meteen helemaal vertrekken.

Tost werd in 2006 teambaas van Toro Rosso toen het werd opgericht en als team haar debuut maakte in de koningsklasse. Sindsdien was Tost onafgebroken de teambaas van het zusterteam van Red Bull, waarbij hij onder meer Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz en Pierre Gasly onder zijn hoede had. Tost zal volgend jaar opgevolgd worden door Laurent Mekies, die over gaat komen van Ferrari.

Tegenover Bild bespreekt Marko de toekomstplannen van Tost. De voormalig teambaas van Verstappen zal niet helemaal vertrekken bij Red Bull Racing en AlphaTauri. "Hij zal stand-by consultancy doen voor de seizoenen 2024 en 2025. Als wij of de mensen bij AlphaTauri hem nodig hebben, kunnen ze contact met hem opnemen. Hij is verder vrij om alles te doen, zolang het maar niet botst met onze Formule 1-belangen. Na achttien jaar verdient hij het om eindelijk als Tiroler zijn geliefde skisport te kunnen beoefenen."

Volgens Marko heeft Red Bull veel te danken aan Tost. Onder zijn leiding zijn Vettel en Verstappen in staat geweest om vrij vroeg in hun carrière de stap te maken naar Red Bull. De twee coureurs hebben bij elkaar inmiddels zeven kampioenschappen gewonnen: Vettel vier, Verstappen drie. De kans is vrij groot dat er achter de naam van Verstappen nog een paar titels komen te staan. Marko ziet dit als een grote prestatie van Tost. "Het bijzondere aan hem is dat twee wereldkampioenen bij hem in de leer hebben gezeten. Zijn training was zo goed dat ze bij Red Bull Racing meteen om de titel konden strijden. Dat is een enorme verdienste van hem."