Lars Leeftink

Dinsdag 28 november 2023 17:22 - Laatste update: 17:23

Logan Sargeant is als enige nog niet zeker van zijn zaak als het gaat om een stoeltje in F1 tijdens het seizoen 2024. Alle andere stoeltjes zijn inmiddels ingevuld. De vraag is: zijn er nog concurrenten voor Sargeant waar hij rekening mee moet houden?

Het Silly Season van 2023 bleek niet zo'n gekkenhuis te worden als in 2022 het geval was en in 2024 en 2025 verwacht wordt. Alle teams hebben tot nu toe besloten dat ze verder gaan met de coureurs van 2023. De grootste verandering is natuurlijk dat Daniel Ricciardo begin 2024 de plaats van Nyck de Vries in zal nemen, iets wat tijdens het seizoen 2023 al is gebeurd. Toch is er bij Williams nog een plekje beschikbaar voor 2024. Williams had al aangegeven dat het tot het einde van het seizoen zou wachten en er dan pas een beslissing genomen zou worden. Dit moment is nu aangebroken.

Sargeant keert terug?

Het meest logische, realistische en tevens makkelijkste scenario is dat Sargeant ook in 2024 teamgenoot van Alex Albon bij Williams zal zijn. De Amerikaan had het lastig in 2023 en viel zeven keer uit, terwijl hij alleen tijdens zijn thuisrace in Austin een puntje veroverde. Met de 21ste plaats (alleen voor Nyck de Vries) heeft Sargeant niet een droomdebuut gekend. Teambaas James Vowles was na de race in Abu Dhabi geheimzinnig over de status van Sargeant binnen Williams, maar gaf wel aan dat hij de afgelopen weken verbetering had gezien. Dit kan positief opgevat worden. Een andere positieve ontwikkeling voor Sargeant is dat er flink wat concurrentie inmiddels is afgevallen.

Lawson, Schumacher en De Vries vallen af

Liam Lawson weet namelijk inmiddels zeker dat hij volgend jaar reservecoureur van AlphaTauri en Red Bull zal zijn, terwijl Mick Schumacher volgend jaar in de WEC namens Alpine zijn races gaat rijden en tevens reservecoureur van Mercedes blijft. Mochten mensen Nyck de Vries nog als kandidaat zien om Sargeant op te volgen, dan kan dit inmiddels ook de prullenbak in. De Vries zal in 2024 rijden in de Formule E en de WEC en zal het dus al druk genoeg hebben. Zo zijn er drie opties al afgevallen.

Eigen opleiding?

Ook in de eigen opleiding heeft Williams niet echt veel keuze. Van Zak O'Sullivan en Franco Colapinto weten we inmiddels dat ze in 2024 uit gaan komen in de Formule 2, waardoor er een streep door hun naam kan. Oliver Gray en Luke Browning kwamen afgelopen seizoen uit in de Formule 3 en lijken ook niet ineens naar de Formule 1 gehaald te worden. Jamie Chadwick zal daar ook geen kans op maken, terwijl Oleksandr Bondarev en Lia Block nog enorm jong zijn en amper klaar zijn met karten (of nog aan het karten zijn). Kortom: ook vanuit de opleiding lijkt Sargeant niet echt te hoeven vrezen. Zijn er dan nog wel concurrenten?

Frederik Vesti

Frederik Vesti, die tweede werd in de Formule 2 dit seizoen, zou een optie kunnen zijn. De coureur is onderdeel van de opleiding van Mercedes, waar Williams de motoren van gebruikt. Het zou voor Vesti een kans kunnen zijn om zich in de Formule 1 te laten zien, nu hij dit in de Formule 2 al gedaan heeft. De Deen zou dan op zijn 22ste zijn debuut maken, terwijl Sargeant volgend jaar 23 zal zijn tijdens het seizoen 2023. De vraag is of dit de moeite waard is volgens Williams.

Alex Palou

Een andere optie die vooral zelf oren heeft naar een stoeltje in de koningsklasse is IndyCar-kampioen Alex Palou. Hij zou de beste optie zijn van buitenaf, zeker nu Theo Pourchaire al bevestigd is als reservecoureur van Sauber in 2024. De vraag is echter of Williams wil gaan voor iemand van buitenaf, of liever een Sargeant nog een jaar de kans wil geven om tijdens zijn tweede seizoen te laten zien dat hij stappen kan zetten en vaker Albon uit kan dagen.