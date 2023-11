Lars Leeftink

Maandag 27 november 2023 12:44 - Laatste update: 12:50

Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Abu Dhabi door Charles Leclerc en George Russell te verslaan. De Nederlander won daarmee negentien races in 2023, iets wat ook de internationale media niet konden negeren. Ook zag de media dat Verstappen, tijdens de pitstopfases, toch weer bezig was met een record.

Verstappen begon zondag vanaf P1 en zou gedurende de race eigenlijk niet echt uitgedaagd worden. Het was hooguit in de eerste ronde dat hij een beetje onder druk stond, maar daarna reed de Nederlander weg om de race te controleren en uiteindelijk ook te winnen. Sergio Pérez werd tweede, maar dankzij zijn straf van vijf seconden zakte hij terug naar P4. Leclerc en Russell bleken daardoor naar het podium te gaan. De internationale media blikken terug.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat moest toekijken hoe Ferrari derde werd bij de constructeurs tijdens de zege van Verstappen. "Max Verstappen is heer en meester van de Formule 1 met negentien overwinningen uit 22 races [zonder Imola]. Mercedes werd tweede in het constructeurskampioenschap vóór Ferrari, dat wel tweede werd tijdens de race dankzij Charles Leclerc. Dit zijn de allerlaatste resultaten van een seizoen 2023 dat de archieven ingaat dankzij een geweldige prestatie van Red Bull en in het bijzonder van de Nederlander, die de geschiedenis ingaat als coureur met de meeste overwinningen in één seizoen. Wat valt er nog toe te voegen aan een kampioen die tot zo'n prestatie in staat is? Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben cijfers neergezet die al onaantastbaar leken, en wat het aantal overwinningen betreft zal dat waarschijnlijk nog lang zo blijven. Verstappen heeft nu al een record van enorme prestige op zijn naam geschreven. Drie titels achter elkaar zijn voor hem en wie weet of hij [de komende jaren] records zal blijven verbreken zoals hij dit jaar heeft gedaan."

The Guardian

The Guardian zag dat Verstappen de race met gemak won, maar dat de Nederlander zelfs tijdens de zege bezig was met records. "Toch was Verstappen zelfs op het allerlaatste moment van dit dominante seizoen nog gefocust op het vestigen van nog een record. Hij zei tegen zijn team dat ze hem langer buiten moesten laten, omdat hij de eerste coureur wilde worden die 1.000 ronden in een seizoen aan de leiding reed. Met zijn niet aflatende doelgerichtheid van toen, is dat record nu ook van hem. Met de overwinning in Abu Dhabi eindigt hij met negentien zeges na 22 races, waarmee hij zijn eigen record van vijftien van vorig jaar overtreft en het vorige record van dertien van Sebastian Vettel en Michael Schumacher ver achter zich laat. Dit is een niveau van dominantie dat nog nooit eerder is vertoond, een reeks die tien opeenvolgende overwinningen omvat in een demonstratie van immense dominantie en controle."

Bild

Bij het Duitse Bild lag de focus vooral op het succesvolle seizoen van Verstappen, dat op gepaste wijze werd afgerond in Abu Dhabi. "De Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit was het einde van een seizoen vol superlatieven: 22 races, 19 overwinningen van Verstappen [record!] en, wat betreft nog te rijden races, de vroegste beslissing in het gevecht om de titel [record!]. De seizoensfinale in Abu Dhabi begon traditioneel toen de zon onderging. Het einde van de race was vervolgens in volledige duisternis. De Formule 1 reed de nacht, en daarmee ook de winterstop in. Voor de grote finale was het verder business as usual: Max Verstappen begon vanaf pole, met Charles Leclerc in de Ferrari achter hem. De Monegask kwam goed weg, haalde de Nederlander in de eerste bocht bijna in en probeerde hem meerdere keren in te halen. Zonder succes, want de Nederlander reed na de eerste ronde weg en won gemakkelijk de race."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, waar de focus ook lag op het historische seizoen van de Nederlander. "Verstappen controleerde de 22ste en laatste race van het jaar vanaf pole position en boekte zijn negentiende overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn totaal aantal overwinningen op 54 bracht, Sebastian Vettel achter zich liet en alleen Hamilton en Michael Schumacher nog voor zich moet dulden. De Nederlander, die zijn derde opeenvolgende titel behaalde met nog zes grands prix te gaan, sluit het seizoen af met een recordtotaal van 575 punten, meer dan het dubbele van zijn naaste uitdager Pérez, met Red Bull dat op één race na alle races won."