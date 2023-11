Lars Leeftink

Maandag 27 november 2023 11:05 - Laatste update: 11:07

Logan Sargeant is als enige coureur nog niet zeker van zijn zaak en wacht nog op een beslissing van Williams over zijn stoeltje in 2024. De engineer van Sargeant liet afgelopen weekend na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi al merken dat hij wel denkt dat de Amerikaan volgend jaar terug gaat keren, maar teambaas James Vowles heeft op de rem getrapt.

Sargeant heeft afgelopen weekend zijn eerste seizoen in de koningsklasse afgesloten en scoorde een punt door tiende te eindigen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Verder viel de Amerikaan zeven keer uit en eindigde hij altijd buiten de top tien. Terwijl negentien coureurs al zeker zijn van hun stoeltje in 2024, wacht Sargeant nog af. Na de race in Abu Dhabi liet de engineer van Sargeant over de boardradio al het volgende weten: "Ik kijk uit naar volgend jaar!"

Vowles over Sargeant

Tegenover F1 TV wordt Vowles gevraagd naar de boardradio en de toekomstplannen rondom Sargeant, die als enige nog niet weet waar hij aan toe is volgend jaar. Volgens Vowles was de engineer van Sargeant erg enthousiast met zijn boardradio, wellicht iets te enthousiast. "Ik ben bang dat hij [de engineer] op de zaken vooruit loopt. Maar wat er ook gebeurt, Logan zit al vele, vele jaren in onze academie. Hij zal altijd deel blijven uitmaken van onze academie. Hij is nog steeds een uitstekend snelle coureur." Dit kan echter ook betekenen dat hij volgend jaar reservecoureur of simulatiecoureur is voor het team, waardoor er nog steeds amper duidelijkheid is.

Vowles ziet vooruitgang

Toch moet Vowles ook toegeven dat hij tijdens de tweede seizoenshelft vooruitgang heeft gezien bij de Amerikaan. "Ik denk ook dat als we daar [zijn toekomst] afstand van nemen en kijken naar de laatste vijf races en hoe hij zich heeft verbeterd, je tekenen kunt zien dat hij doet wat we nodig hebben om het zitje te verdienen. Maar we kunnen dat op dit moment nog niet bevestigen. Het belangrijkste dat ik hem wil laten weten, is dat ik trots ben op de stappen die hij heeft gemaakt."