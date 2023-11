Lars Leeftink

Toto Wolff is na afloop van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi lovend geweest over het gedrag van Charles Leclerc tijdens de slotfase van de race. Ook genoot hij, volgens de Oostenrijkse teambaas van Mercedes zonder stress, van het duel met Ferrari om de tweede plaats bij de constructeurs.

Tegenover Sky Sports blikt Wolff terug op het gevecht om P2 in het constructeurskampioenschap met Ferrari. Het team kon uiteindelijk de tweede plaats net veroveren, na een mooi duel tussen Lewis Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz en George Russell. Wolff was na afloop lovend over Leclerc en Russell. "Het was een mooi einde en ik denk dat George een geweldige race reed. Charles [Leclerc] deed het aan het einde van de race heel erg sportief. Hij probeerde niet te veel te vertragen. Het was een gevecht tussen twee geweldige teams en twee geweldige merken."

Stress tijdens de race

Wolff heeft al behoorlijk wat meegemaakt tijdens zijn carrière in de Formule 1 en zag dat het nog spannend werd tussen Ferrari en Mercedes, maar geeft aan dat er van stress geen sprake was. "Ik was absoluut niet gestrest. Ik ben maar één keer in mijn hele Formule 1-loopbaan gestrest geweest en dat was hier een paar jaar geleden. Het is mooi dat we op de tweede plek zijn geëindigd, maar het herinnert je er tegelijkertijd aan dat het slechts P2 is."

Wolff over 2024

Wolff gaat natuurlijk nu eerst vakantie nemen, maar daarna zal hij samen met Mercedes een poging wagen om het gat met Red Bull te dichten. De Oostenrijker denkt dat het mogelijk is. "Iedereen in Brackley en Brixworth is heel erg gemotiveerd. Er zitten zoveel mooie dingen in de pijplijn. We leren continu nieuwe dingen, dus ik heb het gevoel dat we de juiste richting ingaan. We moeten dit momentum zien vast te houden." Toch weet ook Wolff dat Red Bull een voorsprong heeft. "Red Bull heeft gewoon een voorsprong omdat ze uit de startblokken zijn geschoten met deze nieuwe reglementen, dat is een feit. Het wordt een hele zware onderneming om dat gat te dichten. Je hoopt gewoon dat hun ontwikkelingscurve steeds vlakker wordt."