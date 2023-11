Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali hebben we in 2023 naar een heel bijzonder Formule 1-seizoen gekeken. De Italiaanse verantwoordelijke van de FOM wijst naar de indrukwekkende prestaties van Red Bull Racing in 2023 en hij stelt dat de dominantie wel degelijk te stoppen is door de concurrentie.

Met het vallen van de vlag in Abu Dhabi kwam er een eind aan een extreem dominant jaar van het team uit Milton Keynes. Maar liefst 21 van de 22 races zijn namelijk gewonnen door Red Bull. Vooral op het gebied van de racepace stond de RB19 op eenzame hoogte, want tijdens de kwalificatie was de bolide niet altijd het snelst. Volgend seizoen borduurt de sport voort op het huidige reglement en Domenicali blikt bij Sky Sports F1 terug op het huidige jaar en bespreekt de dominantie voor volgend seizoen.

Indrukwekkend

"Het was een fantastisch seizoen. Het voelt alsof we twee dagen geleden in Bahrein zijn begonnen. Dit jaar is de aandacht voor de sport gegroeid. Wat betreft het sportaspect, moet ik Max Verstappen natuurlijk feliciteren. Hij heeft iets indrukwekkends neergezet, niet alleen qua standaarden, maar ook qua volwassenheid", zo opent Domenicali. De drievoudig wereldkampioen wist namelijk negentien zeges te verzamelen in 2023.

'Ligt allemaal dicht bij elkaar'

Toch is het niet allemaal hosanna sfeer, want er zijn teams die bang zijn dat Red Bull Racing niet meer bij te benen is. Ook daar heeft Domenicali een antwoord op. "Voor degene die zeiden dat je de auto niet kan ontwikkelen, omdat we een budgetcap hebben; kijk naar McLaren. Daarnaast stonden er tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi maar liefst bijna twintig auto's binnen één seconde. Dus daar zit het heel dicht bij elkaar. Qua racepace is het natuurlijk wel iets anders en daar zal de focus wellicht volgend jaar op liggen." Domenicali hoopt dan ook dat het volgend seizoen iets competitiever wordt tussen de teams, al prijst het de prestaties van het Oostenrijkse team in 2023: "Ik geloof wel oprecht, dat wat ze gedaan hebben, echt fenomenaal is."