Dit is de eindstand in het wereldkampioenschap Formule 1 na de slotrace in Abu Dhabi

Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 16:15

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit erop. Max Verstappen bekroonde zijn succesvolle seizoen in Abu Dhabi met overwinning nummer negentien, terwijl Fernando Alonso beslag wist te leggen op de vierde plaats in het eindklassement.

De wereldkampioenschappen werden dit jaar vroeg beslist. Red Bull Racing legde in Japan al beslag op de titel bij de constructeurs, terwijl Max Verstappen in Japan zijn derde achtereenvolgende kampioenschap uit het vuur sleepte. In Abu Dhabi stond er voor de overige teams echter nog genoeg op het spel. Zo heeft Mercedes beslag weten te leggen op de tweede stek, terwijl Fernando Alonso voor het eerst in jaren in de top vijf van het wereldkampioenschap is geëindigd. Bekijk de volledige eindstanden hieronder.

Artikel gaat verder onder video

Coureurskampioenschap

Stand constructeurs

In het constructeurskampioenschap is het door de uitslag in Las Vegas ook weer interessant geworden. Red Bull Racing heeft het kampioenschap al in hun voordeel besloten, maar Ferrari is het team van Mercedes genaderd op slechts vier punten. Ook Aston Martin kan nog een sprong maken, want McLaren staat slechts elf punten voor de renstal.