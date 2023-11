Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 19:40

Carlos Sainz maakt een bijzonder teleurstellend weekend mee tijdens de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Vandaag kwalificeerde hij zich als zestiende. De Ferrari-coureur wijst met het vingertje naar zijn rivalen en vindt dat ze hem expres in de vuile lucht hebben laten rijden.

Sainz begon het evenement op het Yas Marina Circuit met de zevende tijd in Vrije Training 1, drie honderdsten van een seconde voor Robert Shwartzman, de rookie die in de auto van Charles Leclerc mocht stappen. Vervolgens in Vrije Training 2 verloor de Spanjaard de controle over zijn SF-23 door een hobbel en hij maakte een flinke crash mee in de derde bocht. Hij zou de rest van de sessie niet meer deelnemen. Sainz opende de zaterdagochtend vervolgens met de laatste positie in Vrije Training 3. Later diezelfde dag werd hij al in Q1 geëlimineerd tijdens de kwalificatie. Hij ging later dan gepland naar buiten voor zijn tweede run, vanwege een probleem met de voorvleugel, en hij vond dat hij door Pierre Gasly in bocht 2 en door George Russell in bocht 5 "expres" werd opgehouden, zo legde hij via de boardradio uit richting Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Expres vuile lucht geven

Sainz verklaarde naderhand dat de vuile lucht van Gasly en Russell hem een plekje heeft gekost in Q2: "We weten dat als je twee seconden voor een andere auto de bocht ingaat, dat je die dan een à twee tienden laten verliezen. En ik zie mensen daar relaxter in worden naarmate de weekenden voorbijgaan. Wanneer het dan dichtbij elkaar zit in Q1 en Q2, dan zie ik mensen anderen expres een beetje vuile lucht geven in sommige bochten om wellicht die anderen tijd te laten verliezen. Het wordt niet beschouwd als ophouden, omdat je niet per se van je gas af moet. Maar je weet dat je hem vuile lucht geeft en daardoor dus ook een slechte run door die bocht. Doordat ik als laatste ging, had ik door sector 1 en 2 auto's voor me en ik zag dat ik tiende na tiende per bocht verloor," aldus de Ferrari-coureur tegenover de aanwezige media.

OOK INTERESSANT: Russell na P4 in kwalificatie: "Ben afgelopen twee weken heel erg ziek geweest"

Klassieke Sainz-actie

Daniel Ricciardo vindt Sainz hypocriet, maar de AlphaTauri-coureur kon er wel om lachen. "Ik weet niet waarom hij het doet, maar hij is altijd de schuldige. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij met ons aan het dollen is, maar hij lijkt zeker degene te zijn waar iedereen het graag over heeft als het gaat om elkaar ophouden en dergelijke." Tijdens de trainingen klaagde Oscar Piastri nog via de boardradio over Sainz: "Een klassieke Sainz-actie, gewoon lekker in het midden van de baan zitten. Ik zie dat hij niet is veranderd." Op de opmerking van Sainz dat coureurs hem expres vuile lucht zouden geven, antwoordde Ricciardo grappend: "Hij krijgt wat hij krijgen zal. Hij begon er zelf mee." De Australiër vervolgde op een iets serieuzere toon: "Nee, het is allemaal prima. Het zit goed. We houden van hem. Geweldig. Goed gedaan, Carlos. We gaan ons morgen door het veld naar voren vechten."