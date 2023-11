Vincent Bruins

Zaterdag 25 november 2023 18:08

George Russell heeft zich gekwalificeerd op de vierde positie voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. De Mercedes-coureur onthulde al enige tijd erg ziek te zijn geweest, maar desondanks voelt hij zich de afgelopen twee raceweekenden comfortabel in de auto.

De slotfase van het seizoen 2023 werd vorige week afgetrapt met de eerste Grand Prix in Las Vegas in meer dan veertig jaar tijd. Russell zat er goed bij op het Las Vegas Strip Circuit. Hij kwalificeerde zich als derde achter Charles Leclerc en Max Verstappen. Hij zou uiteindelijk als vierde over de streep komen, maar werd vanwege een tijdstraf teruggezet naar de achtste positie. De wedstrijdleiding vond namelijk dat hij het contact met Verstappen had veroorzaakt. Verstappen zou de race in de gokstad op zijn naam schrijven voor Leclerc. Ook nu in Abu Dhabi lijkt Russell goed mee te kunnen komen met de kop van het veld. Hij was sneller dan wie dan ook in twee van de drie vrije trainingen en klokte vervolgens de vierde tijd in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit.

Niet de verwachte sprong gemaakt

"Ik ben de afgelopen twee weken heel erg ziek geweest," legde Russell uit bij Sky Sports F1. "En ik ben heel erg snel geweest, dus ik weet niet of ik vaker ziek moet zijn of wat het dan ook is, maar ik voel me ontzettend comfortabel in de auto de afgelopen twee weken. Gemiddeld slaap ik elke nacht maar zo'n drie uur, dus misschien is dit het geheim waar de rest nog niet is achter gekomen. Ik weet niet wat het is, maar er zijn gemengde gevoelens. Vóór dit weekend zouden we tevreden zijn met P4, maar na onze prestatie vanochtend [in Vrije Training 3]... We waren elke ronde het snelst. En tussen de training en de kwalificatie zijn we slechts zes tienden sneller geworden. In acht nemend dat het veel kouder was en we minder benzine in de auto hadden, hebben we niet de sprong gemaakt die we hadden moeten maken. Dus dat was best teleurstellend." De Brit verwacht een betere racepace te hebben dan de Ferrari van Charles Leclerc en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.