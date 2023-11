Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 09:34

George Russell heeft uit de doeken gedaan welke impact de intense Formule 1-kalender van dit jaar heeft gehad op zijn lichaam. De Mercedes-coureur merkt het vooral in zijn verhoogde hartslag.

Het Formule 1-seizoen telde dit jaar oorspronkelijk 23 races, maar door het wegvallen van Imola werd dit teruggebracht naar 22. Dat maakte het voor de coureurs echter niet minder intens. Met name de grote achtereenvolgende verschillen in tijdzones hebben op verschillende coureurs een grote impact gehad. Zo had onder andere Max Verstappen in Las Vegas veel last van een jetlag, maar in plaats van even bij te kunnen komen, moest hij - en al het andere Formule 1-personeel - direct na de race alweer in het vliegtuig stappen richting Abu Dhabi: een tijdsverschil van twaalf uur.

Lichamelijke klok verschuiven

"Ik zie het eigenlijk als een kans, want de meeste mensen zijn moe en hebben het moeilijk", vertelt Russell tegenover Speedcafe. "Als je het beter doet dan je tegenstanders, geeft je dat een voordeel. Ik verschuif iedere dag ongeveer één uur, en dat blijf ik waarschijnlijk twee weken achter elkaar doen vanaf het moment waarop ik de lichamelijke klok op vrijdag [voor Las Vegas] begon te verschuiven. Het is een uitdaging geweest dit seizoen. Ook al is het verschil in tijdzones niet altijd heel groot: Singapore was een nachtrace, Japan was vroeg op de dag, in principe was het een tijdsverschil van acht uur. En het heen-en-weer reizen... Van Miami naar Europa, Canada naar Europa, van Australië terug naar huis. Het lichaam is in alle staten geweest."

Verhoogde hartslag

De 25-jarige coureur vervolgt: "Vanwege de verstoring in de tijdzones is mijn hartslag als ik slaap gemiddeld ongeveer 25 procent hoger dan wanneer ik consistent op één locatie ben. Ik heb afgelopen zomer twee weken op één plek doorgebracht, dat is de langste periode dat ik op één plek ben geweest in drie jaar. Mijn hartslag was toen lager dan ooit. In de winter stabiliseert het altijd een beetje en zodra je begint te reizen, stijgt het weer. Maar ik slaap zeker minder, ik herstel minder, dat hoort erbij als je steeds heen en weer springt. Het is niet alleen een gevoel: er is data om het kracht bij te zetten."