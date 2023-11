Verstappen herpakt zich en legt beslag op pole position voor Grand Prix van Abu Dhabi

Jan Bolscher

Max Verstappen heeft, ondanks de problemen tijdens de vrije trainingen, beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De top drie werd gecompleteerd door Charles Leclerc en Oscar Piastri.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi beloofde op voorhand al een interessante te worden. In de derde en laatste vrije training was George Russell de snelste coureur, gevolgd door Lando Norris, Oscar Piastri, Alexander Albon en Charles Leclerc. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen bleef steken op P6, met teammaat Sergio Pérez verder naar achteren op P11. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de twaalfde tijd, en dus was het lastig te voorspellen wie er met pole position van door zou gaan. De buitentemperatuur bedroeg bij het ingaan van de sessie 27 graden Celsius, waarmee het asfalt van het Yas Marina Circuit was opgewarmd tot 33 graden Celsius.

Q1 - Staarwedstrijd in de pitstraat

Bij het vrijgeven van de baan voor Q1 was het opvallend dat géén van de coureurs direct naar buiten kwam. Niemand wilde de baan 'schoonvegen' voor de rest van het veld, en zo bleef het opvallend rustig. Pas na vier minuten was het Verstappen die als eerste het asfalt op reed, waarna de rest van de stoet in hoog tempo volgde. Na de eerste runs was het de Nederlander die bovenaan de tijdenlijst stond met een 1.24.160, gevolgd door Norris (1.24.368), Leclerc (1.24.556), Albon (1.24.580) en Yuki Tsunoda (1.24.672). Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg begaven zich in de gevarenzone.

Einde verhaal voor Sainz

Met nog vijf minuten te gaan, begonnen meerdere coureurs aan een tweede snelle run. Sargeant noteerde de vierde tijd, maar moest voor de tweede keer op rij zijn ronde inleveren vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Verstappen eindige uiteindelijk bovenaan de tijdenlijst met een 1.24.160, gevolgd door Sergio Pérez (1.24.209), Tsunoda (1.24.286), Albon (1.24.298) en Russell (1.24.337). Het doek viel voor Carlos Sainz, Magnussen, Valtteri Bottas, Zhou en Sargeant. De Ferrari-coureur was hierbij de meest opvallende naam. Hij kende sinds de vrijdag al geen lekker weekend in Abu Dhabi.

Q2 - Verstappen opnieuw snel

Ook bij het beginnen van Q2 wilde niemand als eerst naar buiten, maar wie twee runs wilde verrijden, kon niet zo lang treuzelen. Albon besloot daarom het spits af te bijten, gevolgd door Hamilton, Russell en Verstappen. Opnieuw stond de Limburger na de eerste runs op de eerste stek. Dit keer met een 1.23.740. De top vijf werd gecompleteerd door Norris (1.23.920), Pérez (1.24.166), Piastri (1.24.278) en Russell (1.24.460). Daniel Ricciardo, Gasly, Albon, Esteban Ocon en Hülkenberg moesten een tandje bij zien te zetten om kans te maken op een ticket richting Q3.

Hamilton sneuvelt

Verstappen besloot als enige coureur geen tweede run in te zetten, om zo met een extra nieuw setje softs Q3 in te kunnen gaan. Zijn tijd bleef echter goed genoeg voor de eerste stek. Norris eindigde Q2 als tweede met een 1.23.920, gevolgd door Leclerc (1.23.969), Russell (1.24.013) en Gasly (1.24.078). Hamilton, Ocon, Stroll, Albon en Ricciardo bliezen de aftocht.

Q3 - Verstappen pakt pole position

Ook in de derde en laatste kwalificatiesessie verreden meerdere coureurs in totaal twee runs. Uiteindelijk leek het gevecht om pole position vooral tussen Verstappen en Norris te gaan, maar de McLaren-coureur kende een groot moment in zijn tweede snelle run, waardoor hij de strijd moest staken. Verstappen legde zodoende opnieuw beslag op pole postion met een 1.23.445, gevolgd door Leclerc (1.23.584), Piastri (1.23.782), Russell (1.23.788) en Norris (1.23.816).