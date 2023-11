Lars Leeftink

Zaterdag 25 november 2023 14:35 - Laatste update: 14:36

Jake Dennis en Isack Hadjar kwamen tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in actie in de plaats van Max Verstappen en Sergio Pérez, waardoor ze hun debuut mochten maken in de koningsklasse. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko was lovend en legt uit waarom het team voor Dennis koos.

In gesprek met ORF gaat Marko in op de keuze voor Dennis en niet een junior driver. "Jake [Dennis] is geen juniorcoureur. Hij is al ver in de twintig. Maar hij is onze belangrijkste coureur in de simulator en het was voor hem belangrijk dat hij de simulator met de werkelijkheid kon vergelijken. Dan merk je ook snel dat hij al erg ervaren is." Dennis sloot de sessie af op P16, terwijl Hadjar op P17 zou eindigen. Er zat amper een tiende tussen beide coureurs.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine, AlphaTauri, McLaren en Aston Martin sluiten seizoen in Abu Dhabi af met upgrades

Marko over Hadjar

Ook over Hadjar was Marko lovend na de vrijdag in Abu Dhabi. "Hij was uiteindelijk een tiende langzamer. Er was nog een gevaarlijke situatie met de Aston Martin [van Lance Stroll] maar hij had ook een goed gevoel. We hebben ook meteen de hele groep aan engineers gewisseld. De data-ingenieur, en de race-ingenieur zaten voor het eerst op hun plek, en die communicatie is heel goed verlopen."

Red Bull nog niet klaar in 2023

Red Bull heeft in principe in 2023 alles al gewonnen wat er te winnen valt, maar het team heeft in Abu Dhabi nog een ander record op het oog. Mocht het team winnen zondag, dan heeft het 21 van de 22 races gewonnen. Alleen de race in Singapore werd niet door Red Bull gewonnen. Met een percentage van 95,5 procent zou het team weer een record te pakken hebben. Volgens Marko is Red Bull hier zeker mee bezig. "Dat willen we wel pakken. Na zo'n seizoen wil je ook dat het in de laatste race nog optimaal loopt."