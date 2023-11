Lars Leeftink

Na het raceweekend in Abu Dhabi is het F1-seizoen 2023 voorbij en veel teams zijn zich wat betreft upgrades al aan het focussen op het seizoen 2024. Toch hebben vier teams besloten richting het laatste raceweekend van het seizoen wat upgrades door te voeren in de hoop de auto nog wat te verbeteren.

Veel teams, waaronder Red Bull Racing en Mercedes, hebben in het openbaar al aangegeven sinds de start van de tweede seizoenshelft bezig te zijn met de auto van 2024. Dit om een voorsprong te krijgen op de rest van het veld en tevens tijd te besparen in de winterstop. Dit heeft vanzelfsprekend impact op het aantal upgrades, wat tijdens de tweede seizoenshelft ook wel te merken was ten opzichte van de eerste seizoenshelft.

Drie teams brengen upgrades

Toch hebben Alpine, AlphaTauri, McLaren en Alfa Romeo besloten om upgrades mee te nemen naar het laatste weekend van het seizoen, iets wat traditioneel gezien niet vaak is gebeurd. Alpine heeft besloten de beam wing, de voorvleugel en de remmen aan de achterkant aan te pakken, terwijl McLaren zich naast de beam wing ook heeft gefocust op de flappen van de achtervleugel. AlphaTauri heeft zich verder compleet gefocust op de vloer. Tot slot Aston Martin, dat aanpassingen heeft gedaan aan de voorvleugel en de cooling. Drie van de vier teams in de achterhoede, Williams, Alfa Romeo en Haas, hebben besloten geen upgrades mee te nemen. Hetzelfde geldt voor de top drie in de stand bij de constructeurs: Red Bull, Mercedes en Ferrari.