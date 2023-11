Lars Leeftink

Max Verstappen, inmiddels drievoudig wereldkampioen in F1, is van mening dat het seizoen 2023 voor een coureur in de koningsklasse niet veel beter kan. Daarnaast zegt de Nederlander niet terug te verlangen naar de duels met Lewis Hamilton in 2021 en geeft hij aan of hij zichzelf in de toekomst nog voor een ander team ziet rijden.

Het seizoen 2021, waarin Verstappen met Lewis Hamilton streed om de titel en uiteindelijk in Abu Dhabi pas de Brit kon verslaan, zal bij iedere fan nog in het geheugen gegrift staan. Toch was het seizoen 2023, zo zegt Verstappen in gesprek met De Telegraaf, volgens hem zo'n beetje het beste seizoen wat een coureur in de koningsklasse kan hebben. "Het probleem, tussen haakjes, is dat het ook bijna niet beter kan [dan 2023]. Er zijn in de geschiedenis van de sport denk ik niet veel seizoenen geweest die op deze manier zijn verlopen. Ik sta er tegelijkertijd niet zo bij stil. Nu ik vecht voor het kampioenschap, is er toch een andere mentaliteit. Er zijn jaren geweest dat ik blij mocht zijn als ik één of twee races won. Dat zijn dan bijzondere momenten. Nu is het tijdens zo’n jaar toch meer een kwestie van afvinken. Dat klinkt misschien heel raar, maar zo is het wel wanneer je vecht voor de titel.”

Duels met Hamilton

Tijdens het historische seizoen 2021 vocht Verstappen veel duels uit met Hamilton, zelfs tot de laatste race in Abu Dhabi. In 2022 en 2023 heeft Verstappen een stuk makkelijker en zonder echte uitdager de titels kunnen veroveren. Verlangt de Nederlander terug naar die duels in 2021 of vindt hij dominantie ook prima? "Nee, niet specifiek met Lewis, niet met één iemand in het bijzonder. Zo’n stressvol jaar als 2021 hoef ik ook niet nog een keer mee te maken. Ik vind het mooier zoals het nu gaat, zoals we als team dit seizoen hebben gepresteerd."

Toekomst Verstappen

Verstappen krijgt ook de vraag of hij zichzelf in de toekomst nog ergens anders in F1 ziet rijden dan bij Red Bull Racing. De Nederlander denkt dat hij zijn carrière in F1 af gaat maken bij Red Bull. "Op dit moment is dat wel mijn gedachte. Ik heb een contract tot en met 2028. Wat er daarna gebeurt, weet ik zelf ook nog niet. Misschien stop ik dan wel in de Formule 1 en dan rijd ik dus sowieso niet meer voor een ander team. Dat zou ook wel een mooi verhaal zijn, als ik mijn hele carrière voor één renstal kan uitrijden. Of ik net als bijvoorbeeld Michael Schumacher en Fernando Alonso zou kunnen terugkeren als ik aanvankelijk ben gestopt? Normaal gezien ben ik wel een persoon die, als-ie ergens klaar mee is, daar ook echt achter staat. Ik kom niet snel op een beslissing terug. Als ik eenmaal ben gestopt, denk ik dat ik best dingen kan missen. Maar als ik het heel lang heb gedaan, denk ik wel dat ik zoiets heb van: het is goed zo. En als je met Formule 1 stopt, zijn er nog zat andere raceklassen waarin ik kan uitkomen. Dat is ook wel mijn idee.”