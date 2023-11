Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

Jan Bolscher

Zaterdag 25 november 2023 08:07

De Formule 1-coureurs maken zich klaar voor de laatste kwalificatie van het 2023-seizoen. Vanmiddag gaan de rijders op het Yas Marina Circuit nog één keer op jacht naar de perfecte ronde.

Zoals altijd werd het weekend op vrijdag geopend. De eerste dag van het raceweekend in Abu Dhabi was echter geen normale vrijdag. Tijdens de eerste vrije training kwamen er tien rookies in actie en moesten onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen hun stoeltje afstaan. George Russell sloot deze sessie op P1 af, voor Felipe Drugovich en Daniel Ricciardo. Tijdens de tweede vrije training waren alle twintig vaste coureurs weer van de partij, maar werd de sessie verstoord door twee rode vlaggen. Bij elkaar zouden de coureurs maar een halfuur in plaats van een uur de tijd krijgen om data te verzamelen. Charles Leclerc sloot de sessie op P1 af, voor Lando Norris en Verstappen.

Yas Marina: het duurste F1-circuit ooit gebouwd

Het raceweekend wordt afgewerkt op het Yas Marina Circuit: het duurste Formule 1-circuit ooit gebouwd. Er werd maar liefst 893 miljoen euro neergelegd om het hypermoderne circuit uit de grond te stampen. Dit is inclusief de bouw van het kunstmatige eiland waarop de baan gelegen is, inclusief een hagelnieuw hotel. Het circuit is in totaal 5,281 kilometer lang, telt zestien bochten en is voorzien van twee DRS-zones. Het baanrecord is in handen van Max Verstappen. Hij ging in 2021 in 1.26.106 het eiland rond. De race van aanstaande zondag wordt verreden over 58 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi - Nederlandse tijd

De zaterdag in Abu Dhabi begint om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek te gaan naar de perfecte afstellingen voor de kwalificatie. Het bepalen van de startopstelling zelf begint om 15:00 uur. De Grand Prix van Abu Dhabi gat op zondag om 14:00 uur van start.

Overzicht tijdens raceweekend Abu Dhabi

Zaterdag 25 november

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 november

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi