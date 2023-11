'Logo Racing Bull uitgelekt', Schumacher heeft racezitje voor 2024 binnen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 22 november 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Mick Schumacher in 2024 voor het WEC-team van Alpine gaat racen. Kevin Magnussen heeft de kritiek van Max Verstappen in Las Vegas ook gehoord en stelt dat de drievoudig kampioen misschien iets meer waardering kon tonen en McLaren onthult de kleuren van de MCL60 voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Deze tien rookies komen in actie tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi

Het raceweekend in Abu Dhabi zal een aantal nieuwe gezichten verwelkomen. Zo moeten de teams nog voldoen aan de verplichte rookietest. Daarbij moeten de renstallen tweemaal een rookie inzetten tijdens een vrije training en veel teams hebben ervoor gekozen om dit in het slotweekend van het seizoen te doen. Hele artikel lezen? Klik hier

Schumacher in 2024 namens Alpine in WEC, reservecoureur van Mercedes in F1

Mick Schumacher zal naast zijn werkzaamheden bij Mercedes als reservecoureur, volgend jaar kunnen gaan uitkijken naar het racen in het langeafstandskampioenschap. De Duitser gaat aan de slag bij het enduranceteam van Alpine en zal daardoor onder andere gaan meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Hele artikel lezen? Klik hier

Magnussen over kritische Verstappen in Las Vegas: 'Wat meer waardering tonen'

Volgens Kevin Magnussen is het helemaal prima dat Max Verstappen kritisch is op het evenement in Las Vegas, maar had hij dat beter voor zichzelf kunnen houden. De Deen vindt namelijk dat er een prima financiële vergoeding tegenover staat en is daarom van mening dat Verstappen iets meer waardering had kunnen tonen. Hele artikel lezen? Klik hier

McLaren onthult speciale kleurenschema voor slotrace in Abu Dhabi

Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend in een iets anders gekleurde MCL60 gaan racen. Zo is er op de papaja-oranje MCL60 dit weekend een aantal blauwe accenten te zien en dat heeft te maken met de 'Driven by Change'-campagne. Hele artikel lezen? Klik hier

'Logo Racing Bulls gelekt, Tudor, Visa en Cash App gestrikt als partners voor 2024'

De naam, het logo en de sponsoren voor het zusterteam van Red Bull Racing lijken te zijn gelekt. Het nu nog hetende AlphaTauri zou volgend jaar door het leven gaan als Racing Bulls en heeft daarvoor twee Amerikaanse sponsoren weten te strikken. Ook zouden de kleuren van het team al bekend zijn. Hele artikel lezen? Klik hier