22 november 2023

Max Verstappen was afgelopen weekend behoorlijk kritisch op de F1 Grand Prix van Las Vegas en alle show om het evenement heen, maar volgens Kevin Magnussen had hij deze mening beter voor zichzelf kunnen houden. De Deense coureur van Haas is kritisch op de houding van de drievoudig wereldkampioen.

Afgelopen weekend keerde de Formule 1 terug in Las Vegas, de derde race op Amerikaanse bodem in 2023. Verstappen had in Miami en Austin al gewonnen en zou in Las Vegas zijn hattrick in de Verenigde Staten voltooien. Dit ging echter niet zo soepel als de andere zeventien zeges van Verstappen in 2023, gezien zijn startpositie (P2) en vooral de vijf seconden straf en schade aan de voorvleugel tijdens de race. Verstappen won uiteindelijk door in de slotfase alsnog Leclerc in te halen.

Verstappen over Las Vegas

Verstappen viel afgelopen weekend echter niet per se op vanwege zijn sportieve resultaten, maar door - eigenlijk vanaf donderdag al - kritisch te zijn op alles wat met het weekend in Las Vegas te maken had. De Nederlander vergeleek de baan in de gokstad met 'Nations League-niveau', daar waar Monaco Champions League-niveau zou zijn. Ook was Verstappen van mening dat het '99% om de show en 1% om het racen gaat' tijdens een weekend zoals in Las Vegas. Onder meer Lewis Hamilton en Toto Wolff waren al kritisch op de Nederlander vanwege zijn uitspraken en besloten na een spectaculaire race hun gram te halen.

Magnussen kritisch op Verstappen

In gesprek met RaceFans zegt Magnussen niet veel van de kritiek van Verstappen te begrijpen. Volgens de Deen is het prima om kritisch te zijn, maar had de Nederlander zijn mening voor zichzelf moeten houden tijdens het raceweekend. "Het is prima om een mening te hebben, maar misschien moet je die lekker voor jezelf houden. Uiteindelijk krijgen we allemaal behoorlijk goede salarissen en leiden we een goed leven. Dat komt allemaal hierdoor. Dus misschien moeten we wat meer waardering tonen."