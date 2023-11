Brian Van Hinthum

Woensdag 22 november 2023 08:04 - Laatste update: 08:11

De Grand Prix van Las Vegas werd natuurlijk met veel bombarie gepresenteerd richting de wereld en de derde race op Amerikaanse bodem moest ook voor een groei aan populariteit in het land zorgen. Hoe deed de veelbesproken race het in de Amerikaanse kijkcijfers?

De eerste editie op de strip van Las Vegas zorgde in aanloop naar de race al voor de nodige discussie. Max Verstappen gaf bijvoorbeeld aan dat hij het idee had dat de hele race meer voor de show is, terwijl veel teams en coureurs zich zorgen maakten om de voorspelde kou. Het begin van het raceweekend liep eigenlijk volledig in de soep, nadat een putdeksel roet in het eten gooide tijdens de eerste vrije training. Daardoor liep ook de start van de tweede training weer uit. Een valse start voor de gloednieuwe race.

Artikel gaat verder onder video

Positieve geluiden

Uiteindelijk kan de race op zondag wél op een hoop positieve geluiden rekenen en lijkt het al met al toch een geslaagd weekend geworden. Na een spannende strijd op de strip van Las Vegas was het Max Verstappen die een aanval van Charles Leclerc wist af te slaan en er met de zege vandoor ging. Wereldwijd kon de race na afloop dan toch op mooie woorden rekenen. Sommigen noemden de Grand Prix zelfs de mooiste race van 2023. Maar hoe resulteerde de flink gepromote race in de cijfers in het land dat steeds gekker wordt van de Formule 1?

Kijkcijfers

De race in de woestijn wist uiteindelijk ongeveer 1,3 miljoen kijkers in de Verenigde Staten aan zich te binden, zo weet ESPN te melden. Daarmee was het de meest bekeken Formule 1-race sinds de Grand Prix van Canada in juni [1,76 miljoen]. Opmerkelijk genoeg scoort de race dus een stuk minder dan de race bij de noorderburen. Ook de race in Monaca [1,79 miljoen] scoorde meer. De Grand Prix van Miami blijft uiteindelijk bovenaan staan: 1,96 miljoen kijkers.