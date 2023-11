Deze tien rookies komen in actie tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi

Lars Leeftink

Woensdag 22 november 2023 09:39 - Laatste update: 09:42

Zoals vorig jaar ook het geval was, gaan F1-fans tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi veel nieuwe namen zien. Het is voor de F1-teams de laatste kans om te voldoen aan de regels omtrent de rookies, waardoor er vrijdag maar liefst tien in actie gaan komen.

Net zoals vorig jaar moeten de teams ervoor zorgen dat elke vaste coureur tijdens een eerste vrije training een keer vervangen wordt door een rookie, een jonge coureur uit de eigen opleiding of van buitenaf die momenteel geen vast stoeltje heeft in de koningsklasse. Dit betekent dus dat elk team in totaal twee keer (één keer per vaste coureur) een rookie in moet zetten. Aangezien er elk weekend veel op het spel staat en elke training van groot belang is, met daarnaast het feit dat er dit seizoen zes weekenden met een sprintrace waren, zetten veel teams pas tijdens het laatste raceweekend hun rookies in.

Tien rookies in actie

Aangezien er dit seizoen al tien coureurs plaats hebben moeten maken voor rookies, moeten dus nog tien coureurs in 2023 tijdens VT1 een keer de eerste vrije training over gaan slaan. Dit kan alleen nog komend weekend in Abu Dhabi, waardoor F1-fans vrijdag tien rookies in actie gaan zien. Bij Red Bull zullen Jake Dennis en Isack Hadjar de stoeltjes van Max Verstappen en Sergio Pérez over gaan nemen. Verder gaan ook Frederik Vesti (Mercedes), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin), Pato O'Ward (McLaren), Théo Pourchaire (Alfa Romeo), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) en Zak O'Sullivan (Williams) in actie komen. Zo zullen alle teams na komend weekend voldoen aan de regels van de FIA en de Formule 1.

Overzicht rookies VT1 Abu Dhabi

Mercedes: Frederik Vesti

Red Bull Racing: Jake Dennis en Isack Hadjar

Ferrari: Robert Shwartzman

Aston Martin: Felipe Drugovich

McLaren: Pato O'Ward

Alfa Romeo: Théo Pourchaire

Alpine: Jack Doohan

Haas: Oliver Bearman

Williams: Zak O'Sullivan