Lars Leeftink

Woensdag 22 november 2023 10:23 - Laatste update: 11:26

Mick Schumacher zal in 2024 weer meer gaan racen, maar dan wel in een andere raceklasse dan F1. De Duitser gaat in 2024 namelijk namens Alpine actief zijn in de WEC (World Endurance Championship), waarin hij zijn debuut maakt. Ook blijft de Duitser reservecoureur van Mercedes in F1.

Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 namens Haas, met een negentiende plaats en geen enkel punt als resultaat. In 2022 reed hij wederom voor het team van Gene Haas en Guenther Steiner, met twaalf punten en een zestiende plaats als resultaat. Dit was echter niet goed genoeg om te voorkomen dat hij zijn stoeltje voor 2023 kwijt zou raken. Vervolgens besloot Schumacher reservecoureur van Mercedes te worden, iets wat hij in 2023 deed en in 2024 weer zal doen. Dit is door Mercedes, vlak na het nieuws rondom het stoeltje van Schumacher in WEC, inmiddels bevestigd. Toch heeft Schumacher, die een jaar amper tot geen actie op de baan heeft gezien, met zekerheid ook een ander stoeltje weten te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Deze tien rookies komen in actie tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi

WEC met Alpine

Schumacher gaat namelijk in 2024 een poging wagen met Alpine in de WEC. Alpine maakt het volgende bekend over de plannen en de line-up voor 2024. "Alpine bevestigt zes coureurs die vanaf 2024 voor het Franse team zullen racen in zijn twee Hypercars in het FIA World Endurance Championship (WEC). Drie Franse coureurs die al voor Alpine Endurance Team werken, zullen in het programma worden opgenomen: Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en Charles Milesi. Ze worden vergezeld door de Fransman Paul-Loup Chatin, die al bekend is bij het team, de Oostenrijker Ferdinand Habsburg en de Duitser Mick Schumacher, die zijn debuut maakt in endurance." De livery en de line-up zullen officieel uit de doeken worden gedaan tijdens een evenement op 7 februari 2024.

De WEC zal in 2024 bestaan uit acht races. De eerste race wordt op 3 maart verreden in Qatar (Qatar 1812 KM), waarna er ook races zijn in Italië (zes uur van Imola), België (zes uur van Spa-Francorchamps), Frankrijk (24 uur van Le Mans), Brazilië (6 uur van São Paulo), Verenigde Staten (COTA) en Japan (zes uur van Fuji). Het seizoen wordt op 2 november afgesloten met de acht uur van Bahrein.

Grid F1 2024

Hiermee is er nog een concurrent afgevallen voor Logan Sargeant, die als enige van de huidige F1-coureurs voor 2024 nog niet zeker weet of hij zijn stoeltje gaat behouden. Williams gaf al aan dat er pas eind 2023 een beslissing wordt genomen over wie er in 2024 teamgenoot van Alex Albon wordt, maar de kans lijkt steeds aannemelijker te worden dat de Amerikaan ook in 2024 coureur in F1 zal zijn.

Our 2024 Hypercar Team 🏆



Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) November 22, 2023