Red Bull Racing lijkt voor 2024 een naam en zelfs al een logo te hebben voor de opvolger van AlphaTauri, waar in 2024 veel gaat veranderen. Er zouden ook drie grote merken als partners worden toegevoegd aan het geheel.

Dit weet Decalspotters woensdag te melden. Dinsdag kwam al naar buiten dat de nieuwe teamnaam van AlphaTauri wel eens Racing Bulls zou kunnen worden, nadat volgens de geruchten Adidas en Hugo Boss niet succesvol waren in het veroveren van een rol in de teamnaam van het zusterteam van Red Bull Racing. Nu lijkt dit gerucht kracht bijgezet te worden door het gelekte nieuwe logo van Racing Bulls voor 2024.

Logo Racing Bulls

Op X weet Decalspotters te melden dat het logo van Racing Bulls, zoals het team in 2024 dan zou gaan heten, al gelekt is. Het logo is niet echt heel spectaculair, met de kleur zwart die domineert. Verder is de nieuwe teamnaam in zijn geheel te zien en wordt het logo afgesloten met een stier, wat natuurlijk symbool staat voor het merk Red Bull. De twee voornaamste kleuren van het team zouden blauw en zilver zijn.

Nieuwe partners

Naast de naam, het logo en de kleuren maakte Decalspotters op X ook melding van drie partners die zich bij Racing Bulls zouden gaan voegen in 2024. Het gaat om Cash App en Visa, twee partijen die vooral actief zijn in de financiële wereld en bekend zijn vanwege de app 'Cash App' en de creditcards (Visa). Ook het Zwitserse horlogemerk Tudor, dat onder meer ook actief is in het wielrennen, zou een partner worden. Wat voor rol de merken gaan spelen in de samenwerking, is nog afwachten.