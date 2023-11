Lars Leeftink

Volgens David Coulthard zal Max Verstappen na zijn kritische uitspraken over alles rondom de F1 Grand Prix van Las Vegas wel een 'gesprek' met de eigenaren van de koningsklasse hebben gehad. Zo niet, dan zal zo'n gesprek volgens de Schot nog wel gaan volgen.

Verstappen won afgelopen weekend de race in Las Vegas, zijn derde zege dit seizoen in de Verenigde Staten en zijn achttiende in 2023, door na vijf seconden straf en schade aan de voorvleugel in de slotfase alsnog Charles Leclerc in te halen. Verstappen was echter erg kritisch op de lay-out van het circuit en de show rondom het weekend in Las Vegas. Onder meer Lewis Hamilton, Toto Wolff en Kevin Magnussen waren kritisch op de houding van de Nederlander.

Coulthard bespreekt uitspraken Verstappen

Bij Channel 4 laat Coulthard, die Verstappen goed kent vanwege zijn relatie binnen Red Bull Racing, weten dat de Nederlander waarschijnlijk wel een gesprek heeft gevoerd of nog gaat voeren met de eigenaren van F1 over zijn uitspraken van afgelopen weekend. "Natuurlijk zullen ze [de eigenaren] het niet leuk vinden. Ze denken alleen maar aan investeringen. Uiteindelijk zijn het koude, harde zakenmensen. Ik weet zeker dat hij dat gesprek zou hebben gehad, maar Max gelooft in vrijheid van meningsuiting."

Chadwick over Verstappen

Ook Jamie Chadwick gaat in op de uitspraken van Verstappen en weet dat de Nederlander nou eenmaal graag zegt wat hij denkt. "Dat is Max. Alles wat hij doet, is gewoon hoe hij is. Dat moet je respecteren. Hij is niet voor niets drievoudig wereldkampioen. Ik heb veel bewondering voor hem. Hij is soms heel erg zichzelf, en ik weet zeker dat Red Bull gefrustreerd is door de dingen die hij zegt. Maar wij vinden hem geweldig. Hij houdt van racen. De rest kan hem niets schelen. Veel andere mensen geven daar echter wel om. Het heeft tenslotte dit weekend veel mensen naar de sport gebracht."