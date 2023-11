Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas

Redactie

Zondag 19 november 2023 06:32

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas bekendgemaakt. Polesitter Charles Leclerc vertrekt om 07:00 uur vanaf pole position, voor de neus van Max Verstappen. George Russell vangt de wedstrijd in Las Vegas aan vanaf P3.

Pierre Gasly heeft ook weten te verrassen want hij mag vanaf de vierde plek gaan starten, dat doet de Fransman voor Alexander Albon (P5). Thuisheld Logan Sargeant kan wellicht goede punten gaan pakken vanaf de zesde plek en Valtteri Bottas vangt de wedstrijd in Las Vegas aan vanaf P7. Kevin Magnussen start vanaf de achtste plek, voor de man die in Brazilië het laatste podiumplekje wist te pakken, Fernando Alonso. Lewis Hamilton vangt de race aan op P10.

Rest van het veld

Sergio Pérez start zondag vanaf P11 en Carlos Sainz wist weliswaar de tweede tijd neer te zetten, maar moet vanwege zijn gridstraffen beginnen vanaf P12. Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo staan op P13 en P14. Lando Norris moet ook een flinke inhaalrace gaan starten vanaf de vijftiende plek, voor Esteban Ocon die P16 wist te pakken. Zhou Guanyu en Oscar Piastri komen vanaf P17 en O18 en Lance Stroll zal met zijn vijf plekken straf starten vanaf de voorlaatste plek. Yuki Tsunoda is de man die de Grand Prix van Las Vegas begint vanaf achteraan.